Следователи назвали сумму взятки руководителя аппарата Челябинской городской Думы

Следственный комитет РФ по Челябинской области раскрыл подробности уголовного дела в отношении руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова.

Как уже сообщал «Новый День», Чанов был задержан в аэропорту «Кольцово» по прилету из отпуска. «По данным следствия, в марте 2017 года подозреваемый получил взятку в сумме 300 тысяч рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании Челябинской городской Думой проведения фестиваля», – сообщили в СУ СКРФ по Челябинской области, отметив, что преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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