Осторожно не против: глава теруправления Росприроднадзора высказался о Томинском ГОКе

Руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников заявил о формальной позиции ведомства в споре вокруг строительства Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия вокруг реализации проекта по строительству в десятке километров от Челябинска Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания) вскрыла несовершенство законодательства. Об этом заявил руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

«Для себя я сделал достаточно большое количество выводов, и предложения мы аккумулируем и передаем в центральный аппарат службы», – заявил чиновник.

При этом обсуждение вопроса строительства Томинского ГОКа на площадке Общественной палаты Челябинской области г-н Курятников считает наиболее оптимальным форматом, выразив надежду, что оно будет продолжаться.

«К ГОКу отношение осторожное, – признал чиновник. – Наша позиция, конечно, формальная во многом. Такая у нас задача. Но при этом мы не уходим в исключительно формализм, поэтому участвуем в этих обсуждениях. Считаем, что этот вопрос должен быть максимально открытым и, в принципе, такие проекты должны реализовываться по той форме, которая в итоге была вымучена в Челябинске. Здесь, так как это вызывает опасения у населения, обоснованные опасения, их нужно снимать, их нужно обсуждать. Именно таким способом нужно говорить о возможности хозяйствования той или иной организации на той или иной территории. Есть принцип экологической опасности. И он касается не только оценки чиновником, но и, в первую очередь, населения, которого, возможно, коснется это производство».

При этом Виталий Курятников как будто не заметил, что работы на участке, где запланировано строительство Томинского ГОКа, продолжаются. И никакие «обсуждения» в общественной палате не оказывают на это никакого влияния.

Кроме того, последняя (третья) встреча рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа состоялась 9 февраля – 3 месяца назад. Хотя на первом, установочном, заседании председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин заверил, что собираться по этому вопросу эксперты будут раз в три недели. При этом противники строительства Томинского ГОКа уже дважды обращались в палату с просьбой провести четвертую встречу рабочей группы: 28 февраля письмо направил член координационного совета движения «СтопГОК» Василий Московец, а 9 апреля представитель Эколого-патриотического движения России Олег Магазов высказал аналогичную просьбу в телефонном разговоре с Олегом Дубровиным.

Ответа на свое письмо Василий Московец не получил до сих пор. Олега Магазова попросил главный «общественник» региона «продублировать предложения для круглого стола». Когда состоится этот «стол» и состоится ли вообще, не известно. Экоактивисты уверены, что тема Томинского ГОКа перестала представлять интерес для Общественной палаты Челябинской области сразу после выборов президента России, состоявшихся в марте текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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