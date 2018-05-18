Общественная палата Челябинской области превратилась в общественную приемную РМК

Общественная палата Челябинской области взяла на себя обязанности курьерской службы Русской медной компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Общественная палата Челябинской области (ОПЧО) фактически подтвердила отказ от широкого публичного обсуждения проекта Томинского ГОКа (учредитель – Русская медная компания).

Напомним, 16 мая руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников заявил, что считает наиболее оптимальным формат «круглого стола», выбранный для обсуждения болезненной проблемы, как строительство опасного производства в десятке километров от Челябинска и всего 8 километрах от единственного источника питьевой воды всей Челябинской агломерации. В ходе встреч рабочих групп каждая сторона может свободно высказаться, задать интересующие вопросы, вступить в дискуссию, отметил чиновник и выразил надежду, что такие встречи продолжаться.

РИА «Новый День» в редакционном комментарии напомнил, что таких встреч было всего три, и последняя из них состоялась в начале февраля – более трех месяцев назад. И, по мнению противников строительства Томинского ГОКа, была последней.

А на следующий день после заявления г-на Курятникова и публикации «Нового Дня», то есть вчера, 17 мая, на сайте ОПЧО появился релиз под названием «Диалог продолжается: Общественная палата Челябинской области держит тему проекта Томинского ГОКа на контроле». По сути, это ответ и активистам-экологам, и руководителю регионального управления Росприроднадзора.

«В рамках этой работы накануне состоялась встреча члена Общественной палаты Челябинской области Сергея Жигалина с руководителем Эколого-патриотического движения России Олегом Магазовым», – сообщает пресс-служба ОПЧО.

И приводит слова Сергея Жигалина, обращая внимание читателей на то, что он является членом Комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды. «Встреча получилась очень продуктивной. Олег Альбертович задавал много вопросов. Большая их часть касалась экономической обоснованности проекта. По его мнению, это первично. А затем уже должны обсуждаться темы влияния на качество воды, воздуха и так далее. Мы услышали все его опасения, будем прорабатывать».

В завершение пресс-служба сообщает, что Олег Магазов обратился в ОП с просьбой оказать содействие в получении ответа от РМК на волнующий вопрос. «Данное обращение было направлено по компетенции в ЗАО «Русская медная компания» для рассмотрения и подготовки ответа», – говорится в релизе.

И ни слова о следующих встречах рабочей группы. Никаких вам дискуссий и широкого публичного обсуждения (на чем настаивал, на минуточку, президент Российской Федерации Владимир Путин в своем телефонном разговоре с членом координационного совета движения «СтопГОК» Василием Москвцом 9 ноября прошлого года).

По сути, речь о смене формата «дискуссии», в ходе которой ОПЧО активно подыгрывала РМК. Но раньше у противников строительства была хотя бы возможность заявить свою позицию на глазах у тысяч, а то и десятков тысяч зрителей (встречи транслировались в режиме реального времени в социальных сетях и на портале YouTube). Теперь – только письменное общение: «Вы нам вопрос – мы вам ответ. И возражайте нашему ответу у себя в пабликах, сколько хотите. Нам не интересно…»

Самое любопытное, что Общественная палата Челябинской области выступает теперь в качестве курьера РМК: она будет получать «вопросы» и доставлять их медному холдингу, а его «ответы», соответственно, направлять вопрошающим. Очень достойный статус, есть чем гордиться.

Кстати, это не единственный пример. «Сегодня я получил ответ на свое письмо о проведении четвертой встречи рабочей группы по проблеме строительства Томинского ГОКа, – рассказал лидер инициативной группы «Большой Челябинск» Юрий Черкасов. – Я направлял его в Общественную палату Челябинской области, председателю Заксобрания Владимиру Мякушу и главе Южного Урала Борису Дубровскому. В ответе то же самое: ваше обращение было направлено в ЗАО «Русская медная компания» для рассмотрения и подготовки ответа. Считаю, что теперь можно с уверенностью сказать, что и ОПЧО, и региональный парламент, и губернатор превратились в сателлитов РМК».

Что касается возможности продолжения так высоко оцененного г-ном Курятниковым «формата», эксперт оценил перспективу весьма пессимистично. «Президентские выборы прошли, – напомнил Юрий Черкасов. – Им это уже не интересно и не нужно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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