В Челябинской городской Думе прошли обыски

В челябинский парламент нагрянули силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики наведались в Челябинскую городскую Думу в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя аппарата выборного органа Юрия Чанова.

Напомним, Юрия Чанова задержали в аэропорту «Кольцово», когда он вернулся из отпуска. «По данным следствия, в марте 2017 года подозреваемый получил взятку в сумме 300 тысяч рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании Челябинской городской Думой проведения фестиваля», – прокомментировали в следственном управлении СКР по Челябинской области, отметив, что преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сейчас чиновник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и определении меры пресечения.

В пресс-службе Челябинской городской Думы подтвердили факт проведения обысков. Однако от дальнейших комментариев воздержались.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.05.18

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