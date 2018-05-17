Признание не помогло: руководителю аппарата Челябинской Думы избрали меру пресечения

Руководитель аппарата Челябинской городской Думы Юрий Чанов признался в получении денег от директора НХТ. Соответствующее заявление прозвучало сегодня в Тракторозаводском районном суде Челябинска во время рассмотрения вопроса о мере пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», Чанова задержали 15 мая в аэропорту Кольцово. По версии следствия, Чанов получил 300 тысяч рублей от руководства Нового художественного театра за выделение средств из бюджета города на проведение фестиваля. Следователи запросили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Чанов же заявил, что пошёл на добровольное сотрудничество со следствием, факт получения денег признал и попросил не отправлять его в СИЗО, сославшись на состояние здоровья и возраст своих родителей.

Тем не менее, суд постановил отправить его под арест в СИЗО на 2 месяца.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.05.18

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