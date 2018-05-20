Координатор штаба Навального в Челябинске объявил голодовку

Отбывающий в челябинском спецприемнике административный арест координатор штаба Навального Борис Золотаревский объявил голодовку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отбывающий сейчас 25 суток ареста в спецприемнике для административно задержанных за организацию акции протеста 5 мая «Он нам не царь» координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский объявил голодовку из-за плохих условий содержания. Об этом рассказал и.о. координатора штаба Алексей Табалов.

«Золотаревский жаловался на условия содержания начальнику спецприемника и в прокуратуру, но с их стороны никаких действий предпринято не было, – рассказал оппозиционер. – Я знаю по своему опыту (сам в прошлом году отбывал 10 суток ареста в этом спецприемнике), что задержанным там предоставляют гнилые матрасы и подушки, рваное постельное белье, камеры не проветриваются, круглосуточно горит яркий свет, мешающий спать, принимать душ дают только 1 раз в неделю».

Напомним, 5 мая в центре Челябинска состоялось шествие под девизом «Он нам не царь!» В нем приняли участие, по разным оценкам, от трех до пяти тысяч человек. Участники прошли по пешеходной части проспекта Ленина от памятника Курчатову до Алого поля, где натолкнулись на цепь полицейских. В течение двух часов полиция задерживала находившихся в сквере людей. Причем задержания проводились настолько жестко, что впоследствии полицейским пришлось специально заявлять, что никто из задержанных за медицинской помощью не обращался.

В итоге было задержано, по меньшей мере, 185 человек. Челябинск стал третьим городом по числу задержанных, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский был задержан примерно за час до акции протеста и приговорен вечером того же дня к административному аресту на 25 суток.

Челябинск, Виктор Елисеев

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