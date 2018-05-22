К голодовке координатора штаба Алексея Навального присоединился еще один арестант

К голодовке Бориса Золотаревского присоединился еще один арестант.

Как уже сообщал «Новый День», отбывающий сейчас 25 суток ареста в спецприемнике для административно задержанных за организацию акции протеста 5 мая «Он нам не царь» координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский объявил голодовку из-за плохих условий содержания.

К голодовке присоединились еще трое арестантов, никак не связанных со штабом Навального и не принимавших участие в акции 5 мая. А сегодня стало известно о пятом участнике, который тоже не принимал участия в акции «Он нам не царь».

Сотрудники прокуратуры, обещавшие провести проверку по заявлениям голодающих, в спецприемнике, по словам Золотаревского, пока не появлялись.

Сам координатор челябинского штаба Алексея Навального пробудет под арестом до конца мая.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.05.18

В Челябинске квартиры в строящихся домах продаются дороже, чем в готовых. / АКМ по почте: в Челябинск отправили посылку с «Калашниковым». / Бизнесмен заплатил 17 миллионов рублей за возможность уехать из России в США. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»