Жителей челябинского дома с развалившейся стеной переселять не собираются (ВИДЕО)

Жителей дома №7 по Копейскому шоссе в Челябинске, где в ночь на 16 мая рухнула стена переселять, скорее всего, не будут.

Как уже сообщал «Новый День», трехэтажный дом не внесен в список аварийных, его капитальный ремонт, согласно плану, должен был начаться не ранее, чем через 5 лет. При этом и коммунальщики, и контролирующие органы знают о плачевном состоянии здания: Госжилинспекция выдала предписание управляющей компании обследовать стены, укрепить их, восстановить внутреннюю отделку в подъезде, отремонтировать окна и входные двери. Все это нужно было сделать до 17 апреля.

А через месяц после установленного срока стена рухнула.

Переселять жильцов разрушающегося дома чиновники не собираются: по предварительным подсчетам отремонтировать здание будет дешевле.

Правда, сколько оно еще простоит даже с учетом ремонта прогнозировать никто не берется.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 21.05.18

«Тут помню, тут – не помню»: южноуралец объяснил неуплату алиментов амнезией. / Не расслабляться: на Южном Урале продолжит задувать. / Столкновение четырех авто в Челябинске переросло в уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»