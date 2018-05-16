В Челябинске рухнула стена жилого дома

В Челябинске обрушилась стена жилого дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел ночью. Кипичная стена рухнула в доме № 7 по Копейскому шоссе.

Трехэтажный дом не внесен в список аварийных, а его капитальный ремонт, согласно плану, начнется не ранее, чем через 5 лет. Тем не менее, и коммунальщики, и контролирующие органы знают о его плачевном состоянии: Госжилинспекция выдала предписание управляющей компании обследовать стены, укрепить их, восстановить внутреннюю отделку в подъезде, отремонтировать окна и входные двери. Все это нужно было сделать до 17 апреля.

А через месяц после установленного срока стена рухнула.

По одной из версий, обрушение могли спровоцировать работы на фасаде – помещение на первом этаже готовили под магазин.

Напомним, в марте 2018 года так же обрушилась стена в доме №8-а по Копейскому шоссе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.05.18

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