В Челябинске рухнула стена многоквартирного дома

В Челябинске обвалился фасад жилого дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в многоэтажке №8»а» на Копейском шоссе. На место обрушения прибыли спасатели и представители районной администрации.

По предварительным данным, пострадавших нет: разрушенная стена не граничит ни с одной из квартир, повреждено только помещение подъезда.

Угрозы дальнейшего разрушения жилой постройки специалисты не обнаружили, сообщает «Первый областной».

По данным замглавы администрации Ленинского района Зуфара Нургалиева, вопрос о расселении жильцов аварийного дома не ведется: из 16 квартир в доме эксплуатируется только 7.

В ГУ МЧС России по Челябинской области РИА «Новый День» оперативно прокомментировать произошедшее не смогли. В пресс-службе ведомства лишь подтвердили, что пострадавших в результате обрушения нет.

Челябинск, Юлия Димова

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