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Вторник, 22 мая 2018, 03:34 мск

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«Не ваше дело!» Южноуральский губернатор счел ненужным объяснять южноуральцам свое «Панамском досье»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отказался дать прямой ответ на вопрос о своем отношении к «Панамскому досье».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главу Южного Урала Бориса Дубровского вывел из себя вопрос журналистов, пользовался ли он офшорной компанией и как попал в «Панамское досье». Это произошло на ежеквартальном брифинге губернатора, проходившем сегодня в Карабаше.

«Росфинмониторингу я на все вопросы ответил, – эмоционально заявил Борис Дубровский. – Я был свободным коммерческим человеком в тот период и занимался коммерческой деятельностью. Вопрос же у вас совсем не об этом. Вы хотите внести сумятицу, хотите, чтобы я смутился? Повторяю: я каждый год заполняю декларацию, которую тщательно проверяют компетентные люди. Пока никакого замечания, кроме вашего, не следует. Но каждый год у меня спрашивают что-то такое. Мне не в чем оправдываться, и я не собираюсь это делать. У вас есть вопрос по существу? Нет? Спасибо».

Напомним, в 2015-2016 годах в российской и зарубежной прессе разразился скандал вокруг так называемого «Панамского досье». История началась, когда неизвестный источник отправил в редакцию немецкой газеты Süddeutsche Zeitung файлы из внутренней базы данных панамской компании Mossack Fonseca (MF) – крупного регистратора офшоров.

В течение года Международный консорциум журналистских расследований вместе с 380 журналистами из лучших изданий мира изучали 11,5 миллионов файлов, выискивая в них чиновников и политиков из своих стран.

В результате в «оффшорное» досье попали один из ближайших друзей российского президента Владимира Путина Сергей Ролдугин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр экономического развития Алексей Улюкаев, председатель Совбеза Николай Патрушев, замминистра внутренних дел Игорь Зубов и другие чиновники, депутаты и силовики.

В списке оказался и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По данным журналистов, глава региона в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A., при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал.

«15 января 2014-го Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону у него было три месяца, чтобы избавиться от иностранных финансовых инструментов. Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда», – сообщила в апреле 2016 года участвовавшая в расследовании «Новая газета».

Правда, представители губернатора сразу же заявили, что данные сведения не соответствует действительности: Дубровский не занимался бизнесом с тех пор, как возглавил Челябинскую область.

В связи с этим особенно удивительна столь болезненная реакция губернатора на вопрос журналистов. Оно, конечно, правы стратеги, утверждавшие, что лучшая защита – это нападение. Однако если, как уверяет сам глава региона, «оправдываться» (то бишь защищаться) ему «не в чем» – зачем же нападать? Можно было ведь и еще раз ответить. Тем более, что в прошлом месяце уже Росфинмониторинг назвал Бориса Дубровского в числе чиновников, с именами которых связаны сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры.

Но печальней всего другое. Как бы ни относился г-н Дубровский к тому или иному СМИ, любое СМИ по определению – то окошко, через которое на главу региона смотрят жители Челябинской области. Не может же рядовой житель... да хоть бы того же Карабаша подойти запросто и спросить: «Борис Александрович, а и правда? Что там с Панамой?» Тут же охрана набежит, вопросы задавать начнет, а то и руки крутить. А журналисты – могут. Пусть и прошедшие перед этим аккредитацию для участия в брифинге, а еще лучше – узнанные в лицо сотрудниками губернаторской пресс-службы (такое, поговаривают, указание дал лично начальник службы охраны главы региона).

Вот журналисты и задали вопрос, наверняка волнующий, может, и не всех южноуральцев, но некоторых – уж точно. И что же ответил им всем (и представителям прессы, и рядовым жителям) губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский? А вот что: «Росфинмониторингу я на все вопросы ответил» и «от компетентных людей замечаний не последовало». А перед вами, уважаемые южноуральцы, «мне не в чем оправдываться, и я не собираюсь это делать. У вас есть вопрос по существу? Нет? Спасибо». Рылом, мол, не вышли. Не Росфинмониторинг. Спасибо, объяснили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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