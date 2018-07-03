Теперь он как бы ни при чём: южноуральский губернатор формально избавился от бизнеса

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский формально избавился от бизнеса, переоформив все свои доли в ряде коммерческих фирм на сына Александра.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральский губернатор в 2016 году стал одним из героев международного журналистского расследования «Оффшоры. Вскрытие». По данным «Новой газеты», глава региона в 2014 году использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A., при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал.

«15 января 2014-го Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону у него было три месяца, чтобы избавиться от иностранных финансовых инструментов. Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда», – сообщалось в расследовании.

Представители губернатора тогда заявили, что данные сведения не соответствует действительности: Дубровский не занимался бизнесом, с тех пор как возглавил Челябинскую область. В апреле 2018 года Росфинмониторинг заявил, что выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. В списке чиновников стояла фамилия губернатора Бориса Дубровского.

Глава Южного Урала отреагировал на это болезненно и довольно грубо ответил журналистам, попросившим прокомментировать ситуацию:

главу Южного Урала Бориса Дубровского вывел из себя вопрос журналистов, пользовался ли он офшорной компанией и как попал в «Панамское досье». Это произошло на ежеквартальном брифинге губернатора, проходившем сегодня в Карабаше.

«Росфинмониторингу я на все вопросы ответил, – эмоционально заявил Борис Дубровский на брифинге 21 мая в Карабаше. – Я был свободным коммерческим человеком в тот период и занимался коммерческой деятельностью. Вопрос же у вас совсем не об этом. Вы хотите внести сумятицу, хотите, чтобы я смутился? Повторяю: я каждый год заполняю декларацию, которую тщательно проверяют компетентные люди. Пока никакого замечания, кроме вашего, не следует. Но каждый год у меня спрашивают что-то такое. Мне не в чем оправдываться, и я не собираюсь это делать. У вас есть вопрос по существу? Нет? Спасибо».

Однако выяснилось, что еще в июне текущего года южноуральский губернатор продолжал заниматься бизнесом, владея рядом коммерческих структур.

Так, согласно данным Единого госреестра юрлиц, губернатору принадлежали строительные компании «Синай» и «Челябстройкомплект», а также ООО «Бобровский завод железобетонных конструкций «Энергия»» (БЗЖК) – сведения, о том, что 100% долей в этих фирмах переданы Александру Борисовичу Дубровскому, внесены в ЕГРЮЛ только 27 июня 2018 года, сообщат Znak

Согласно базе СПАРК, сегодня на Бориса Дубровского оформлены только 10% долей в ООО «Формула чистоты» (остальная доля – у компании «Синай»), переданные в доверительное управление УК «РФЦ-Капитал».

Напомним, лица, замещающие государственные должности (министры, депутаты, губернаторы и т.д.), государственные гражданские служащие, военнослужащие, служащие иных видов служб (полицейские, прокуроры и т.д.) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом. Данный вопрос регламентирован рядом правовых актов: ст.11 ФКЗ «О Правительстве РФ»; ст. 2.1,12,18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; ст.17 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; ст.40.2,41.9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»; ст.14 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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