Южноуральский губернатор отдает своим бизнес-партнерам самые лакомые куски Челябинска

Московская компания может монополизировать все лакомые земельные участки Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «РВМ Капитал» заключает очередное концессионное соглашение с властями Южного Урала.

Речь идет о благоустройстве набережной реки Миасс, которое южноуральские чиновники планируют провести к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске. ЗАО УК «РВМ Капитал» готово вложить в этот проект 1 миллиард рублей (200-300 миллионов из собственных средств, остальное – заемные). Об этом рассказал в ходе сегодняшнего брифинга руководитель группы проектных активов компании Алексей Павлюк.

«После подписания концессионного соглашения мы будем иметь юридическое основание на выход на площадку и начнем тратить основной массив денег. На данный строительный сезон мы планируем провести отсыпку, окончательно сформировать береговую линию, разобраться в ситуации с существующими парковками, потому что в 90 процентах случаев это самозахват, закончим необходимый объем работ в плане заготовления сырья и материалов, необходимых для строительства уже в следующем году», – сообщил топ-менеджер.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается активная экспансия компании «РВМ Капитал» в Челябинск. При этом началось все с проекта ВСМ «Екатеринбург – Челябинск»: московская структура взяла на себя финансирование предпроектной подготовки строительства высокоскоростной магистрали. Соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и инвестиционной группой было подписано в феврале 2017 года. А уже летом того же года «РВМ Капитал» приобрела входившее в ГК «Синай» (принадлежит семье губернатора Бориса Дубровского) ООО «Центр коммунального сервиса». Впоследствии ЦКС стал оператором по обращению с ТКО в Магнитогорском и Карабашском кластерах. Претендовала компания на ту же роль и в Челябинском кластере, однако УФАС отменило итоги торгов, и вопрос повис в воздухе.

Кроме того, именно «РВМ Капитал» называют в качестве основного претендента на реализацию проекта строительства общественно-делового центра (большого конгресс-холла) в центре Челябинска для проведения саммита ШОС и БРИКС. При этом уже известно, что порядка 20% площадей конгресс-холла намерено выкупить правительство Челябинской области. В этом проекте также задействована компания из ГК «Синай» – АО ПО «Монтажник» займется отсыпкой искусственного острова, на котором и будут возведен общественно-деловой центр..

Наконец, не так давно мэрия Челябинска заключила с созданным «РВМ Капитал» ООО «Администратор челябинского парковочного пространства» концессию на 14 лет по развитию сети платных парковок в центре Челябинска. Теперь же именно учредитель частного парковщика планирует «разобраться в ситуации с существующими парковками» по всему периметру набережной реки Миасс в Челябинске.

Между тем, по данным из открытых источников, с компанией «РВМ Капитал» тесно взаимодействуют бизнес-структуры губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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