российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июля 2019, 13:56 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Власти Челябинска отказались от идеи платных парковок

Мэрия Челябинска расторгнет концессионное соглашение на организацию единого парковочного пространства в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти не заинтересованы в продолжении сотрудничества с инвестиционное группой «РВМ Капитал» по созданию единого парковочного пространства. Об этом заявила врио главы города Наталья Котова. Концессионное соглашение, заключенное с холдингом, будет расторгнуто.

«Не так давно мне стало известно, что есть такое соглашение, – рассказала Наталья Котова. – Было поручение врио губернатора Алексея Текслера проанализировать его целесообразность. Эта работа была проведена, и комиссия пришла к выводу, что нам это соглашение не нужно. Тем более что компания не сделала ничего из того, что должна была сделать: оборудовать сеть парковочных мест, а также отремонтировать муниципальное помещение, которое им было передано для ведения этой деятельности. Мы направили им уведомление о расторжении концессионного соглашения в добровольном порядке. Если будет отказ, мы пойдем в суд».

Заявление шефа прокомментировал и руководитель пресс-службы мэрии Владимир Сафонов. «А кому-то кроме самих концессионеров платные парковки на месте нынешних бесплатных были нужны? – написал чиновник в своем telegram-канале. – Да и бизнес весьма сомнительный. Как показывает практика того же Екатеринбурга, не платят люди. Находят лазейки и не платят». Интересно, что еще совсем недавно в администрации Челябинска настаивали, что создание платных парковок (прежде всего, в центре города) – единственный цивилизованный путь, которым областной центр рано или поздно должен будет пойти.

Впрочем, г-жа Котова несколько лукавит: о заключении соглашения стало известно еще в апреле прошлого года. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил тогдашний мэр Евгений Тефтелев. И вряд ли его первый заместитель Наталья Котова была не в курсе этого.

Инициатором концессионного соглашения стало ООО «Администратор челябинского парковочного пространства», входящее в состав московского холдинга «РВМ капитал». Именно эта компания выиграла конкурс на разработку концепции единого парковочного пространства.

Компания предложила создать концессию на 14 лет и заявляла о готовности вложить в создание сети парковок 358 миллионов рублей. В рамках договора планировалось создать не менее 7 тысяч 939 платных парковочных мест. При этом речь шла только о центре Челябинска.

Отметим, что «РВМ Капитал» планировала также заключить концессионное соглашение на благоустройство набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, по сведениям ряда источников, холдингу может принадлежать ООО «Центр коммунального сервиса» – региональный оператор по обращению твердых коммунальных отходов в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Известно, что с «РВМ Капитал» тесно взаимодействовали бизнес-структуры, близкие к семейству экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.07.19

Пьяного южноуральца сбил грузовой поезд. / В Челябинске появились бесплатные троллейбусы. / Бизнесмен заплатит 2,6 миллиона рублей за взятку сотруднику Челябинской таможни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

«Челябинские ребята»: мэрия Челябинска отдала единое парковочное пространство на откуп частникам

«Ошибочка вышла»: в мэрии Челябинска случайно «засветили» личные интересы губернатора Дубровского

Южноуральский губернатор отдает своим бизнес-партнерам самые лакомые куски Челябинска

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров