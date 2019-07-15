Власти Челябинска отказались от идеи платных парковок

Мэрия Челябинска расторгнет концессионное соглашение на организацию единого парковочного пространства в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти не заинтересованы в продолжении сотрудничества с инвестиционное группой «РВМ Капитал» по созданию единого парковочного пространства. Об этом заявила врио главы города Наталья Котова. Концессионное соглашение, заключенное с холдингом, будет расторгнуто.

«Не так давно мне стало известно, что есть такое соглашение, – рассказала Наталья Котова. – Было поручение врио губернатора Алексея Текслера проанализировать его целесообразность. Эта работа была проведена, и комиссия пришла к выводу, что нам это соглашение не нужно. Тем более что компания не сделала ничего из того, что должна была сделать: оборудовать сеть парковочных мест, а также отремонтировать муниципальное помещение, которое им было передано для ведения этой деятельности. Мы направили им уведомление о расторжении концессионного соглашения в добровольном порядке. Если будет отказ, мы пойдем в суд».

Заявление шефа прокомментировал и руководитель пресс-службы мэрии Владимир Сафонов. «А кому-то кроме самих концессионеров платные парковки на месте нынешних бесплатных были нужны? – написал чиновник в своем telegram-канале. – Да и бизнес весьма сомнительный. Как показывает практика того же Екатеринбурга, не платят люди. Находят лазейки и не платят». Интересно, что еще совсем недавно в администрации Челябинска настаивали, что создание платных парковок (прежде всего, в центре города) – единственный цивилизованный путь, которым областной центр рано или поздно должен будет пойти.

Впрочем, г-жа Котова несколько лукавит: о заключении соглашения стало известно еще в апреле прошлого года. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил тогдашний мэр Евгений Тефтелев. И вряд ли его первый заместитель Наталья Котова была не в курсе этого.

Инициатором концессионного соглашения стало ООО «Администратор челябинского парковочного пространства», входящее в состав московского холдинга «РВМ капитал». Именно эта компания выиграла конкурс на разработку концепции единого парковочного пространства.

Компания предложила создать концессию на 14 лет и заявляла о готовности вложить в создание сети парковок 358 миллионов рублей. В рамках договора планировалось создать не менее 7 тысяч 939 платных парковочных мест. При этом речь шла только о центре Челябинска.

Отметим, что «РВМ Капитал» планировала также заключить концессионное соглашение на благоустройство набережной реки Миасс в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, по сведениям ряда источников, холдингу может принадлежать ООО «Центр коммунального сервиса» – региональный оператор по обращению твердых коммунальных отходов в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Известно, что с «РВМ Капитал» тесно взаимодействовали бизнес-структуры, близкие к семейству экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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