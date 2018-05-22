«Вечно молодой, вечно пьяный…» В России предложили продлить молодость до 60 лет

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил считать молодостью возраст от 30 до 60 лет. Так он отреагировал на заявление министра здравоохранения РФ, прогнозирующей увеличение периода детства до 30 лет.

Как уже сообщал «Новый День», Вероника Скворцова отметила, что подобная тенденция наблюдается во всем мире и является естественной при увеличении продолжительности жизни.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 1960-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», – отметила глава минздрава на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

«Мы согласны с Минздравом, что граждан можно считать детьми до 30 лет. Более того, мы бы расширили рамки остальных возрастных групп. Молодостью должен быть период с 30 до 60 лет. До 90 лет – это зрелость. А старость только уже после», – написал Жириновский в своем Telegram-канале, заодно продемонстрировав отношение российской «молодежи», в том числе и облеченной властью, к запретам Роскомнадзора.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.05.18

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