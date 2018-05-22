Скворцова: Детство россиян будет длиться до 30 лет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова спрогнозировала увеличение периода детства до 30 лет. По словам главы Минздрава, такая тенденция наблюдается во всем мире и является естественной при увеличении продолжительности жизни.

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 1960-е годы – 16 лет, сейчас во всем мире – 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», – отметила Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

Кроме того, по словам министра, будет увеличиваться и период зрелого возраста, пишет РИА «Новости». Для того, чтобы россияне жили долго и активно, необходимо заботиться о людях, начиная с самого рождения, уточнила Скворцова. «Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково – десять лет», – рассказала глава Минздрава. «Долго умирать невозможно, значит, главный вектор нашего развития – удлинение периода детства и активного взрослого возраста», – добавила министр.

В России действует периодизация, разработанная в 1965 году Академией педагогических наук СССР. С рождения до года – младенческий возраст, с одного года до двух лет – период раннего детства, с трех до семи лет – первый период детства. Затем идет разделение по гендеру: второй период детства длится до 12 лет у мальчиков и до 11 лет у девочек, подростковый возраст – до 16 и 15 лет соответственно, далее идет юношество – до 21 и 20 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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