Координатор челябинского штаба Алексея Навального прекратил голодовку

Борис Золотаревский решил прекратить голодовку. Как уже сообщал «Новый День», отбывающий сейчас 25 суток ареста в спецприемнике для административно задержанных за организацию акции протеста 5 мая «Он нам не царь» координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский объявил голодовку из-за плохих условий содержания.

«Вчера вечером в приемнике проходила прокурорская проверка, буквально до прихода проверяющих администрация спецприемника устранила практически все нарушения (около 60% жалоб): поменяли матрасы, дали полотенца, выдали чайник и починили раковину, – рассказал экс-руководитель штаба Навального Алексей Табалов. – Представитель прокуратуры сказал, что на них давит общественность».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 23.05.18

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