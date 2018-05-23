Конституционный суд РФ пересмотрел возможности отсрочки от армии для студентов колледжей и лицеев

Конституционный суд России (КС) уравнял выпускников школ в правах на отсрочку от военной службы для продолжения среднего профессионального образования.

Нормы федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», позволявшие военкоматам лишать отсрочки призывников, достигших совершеннолетия еще в средней школе, вновь признаны антиконституционными.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле КС встал на сторону студентов магистратуры, которые уже дважды воспользовались отсрочкой от армии, и разрешил беспрерывно продолжать обучение. В постановлении суда говорится, что подобная практика «не имеет объективного оправдания» и ставит тех, кто закончил школу после достижения совершеннолетия и получил первую отсрочку еще в школе, «в неравное положение» с остальными студентами. Теперь речь идут о студентах колледжей и лицеев.

КС вынес постановление по запросу Ленинского райсуда Санкт-Петербурга, разрешив ему удовлетворить иск горожанина, которому не дали получить среднее профессиональное образование. Предусмотренная для таких случаев отсрочка вернулась в оспариваемый закон лишь в январе прошлого года, но, так же как и отсрочка для студентов вузов, не учитывала возрастной проблемы, отмечает «Коммерсант». Такие правила «ставят одну из категорий граждан в заведомо более неблагоприятное положение по отношению к другой категории граждан, что не имеет разумного и объективного оправдания и не преследует конституционно значимой цели», считает представитель призывника Александр Горбачев из правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». И настаивает, что заявитель имеет право получить среднее профессиональное образования без перерыва. Ленинский райсуд решил,что нрома в данном случае не определена, приостановил производство и обратился в КС.

В результате КС расширил применение своего апрельского постановления (о студентах магистратуры), указав, что данные правовые позиции в полной мере применимы и к регулированию условий предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу в связи с получением среднего профессионального образования: выпускник школы, выбрав один из возможных вариантов продолжения профессионального образования по программам высшего или среднего профессионального образования, может рассчитывать на то, что «школьная отсрочка» засчитана не будет.

Соответствующее постановление КС опубликовано сегодня.

Отмечается, что суд предоставил выпускникам школ право на отсрочку от службы в армии для продолжения образования вопреки возражениям представителей Федерального собрания, правительства, президента и прокуратуры.

Москва, Игорь Юров

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