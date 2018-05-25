Расстроился: челябинец  угрожал  взорвать многоэтажку из-за отвергнутой любви

Житель Металлургического района обещал взорвать дом из-за неразделенной любви.

Как уже сообщал «Новый День», челябинец забаррикадировался в квартире и пригрозил взорвать газ. В результате стражам порядка пришлось эвакуировать более 130 жителей дома. По словам очевидцев, перед тем, как запереться в квартире, южноуралец сильно избил свою сожительницу и ее дочь и открыл по ним пальбу из травматического оружия.

Как выяснилось, весь этот «бенц» мужчина устроил из-за неразделенной любви.

Знакомые пострадавших женщин рассказали, что связь между челябинцем и его пассией длилась около пяти лет. Но потом он начал поколачивать дочь сожительницы, и его подруга в марте текущего года разорвала отношения.

В течение двух месяцев отставной любовник изводил челябинку угрозами суицида и даже предпринял несколько реальных попыток эти угрозы осуществить. 24 мая он явился к бывшей сожительнице с предложением начать все сначала, но та категорически отказалась. Тогда взбесившийся мужчина кинулся с ножом на ее 25-летнюю дочь, потом открыл по девушке пальбу из травматического пистолета: несколько пуль попали ей в лицо, мать ранена в руку. А потом выбежал на балкон и заявил, что взорвет дом.

Сейчас 59-летний дебошир находится в больнице с ножевыми ранениями – в состоянии аффекта он сам несколько раз вонзил нож себе в грудь и живот.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

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