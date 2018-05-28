«Пропаганда, манипуляция и никакой журналистики»: Владимира Соловьева признали пиарщиком РМК

Общественная коллегия по жалобам на прессу приняла решение по обращению активистов челябинского движения «СтопГОК».

Как уже сообщал «Новый День», в марте нынешнего года в эфире радио «Вести FM» известный теле- и радиожурналист Владимир Соловьев обрушился с обвинениями на активистов движения против строительства Томинского ГОКа.

К обсуждению он пригласил (виртуально) вице-президента по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании Наталию Гончар и председателя собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталью Лощинину.

После этого московский журналист в обычной для него самодовольно-пафосной манере высказал свое мнение о движении «СтопГОК». «Как я вижу всю ситуацию: Челябинск, на мой взгляд, – город экологического бедствия, – в очередной раз «открыл Америку» Владимир Соловьев. – Это связано со многими факторами, и необходимо, чтобы там работали настоящие экологи, а не псевдо-разнообразная политическая шушера, которая на самом деле решает свои задачи. Если посмотреть личные дела многих этих так называемых экологов, то там все видно – пробы ставить негде».

При этом противоположную сторону – активистов движения «СтопГОК» – журналист почему-то не пригласил. Это возмутило общественников. Случайно оказавшийся в день радиоэфира в Москве член координационного совета движения «СтопГОК» Василий Московец попытался встретиться с г-ном Соловьевым и руководством ВГТРК и входящего в холдинг радио «Вести ФМ». Но безуспешно.

Тогда общественник направил столичной звезде эфира уже официальное обращение. Однако никакого ответа ни от Владимира Соловьева, ни от руководства ВГТРК до сегодняшнего дня не поступило.

Челябинцы решили обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Передача Владимира Соловьева – не журналистика, а пропаганда, настаивали эко-активисты. Причем пропаганда грубая и оскорбляющая многих уважаемых жителей Челябинской области, а также всех, кто подписал обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием запретить строительство Томинского ГОКа. А это 163 тысячи человек. К тому же, речь идет о прямом нарушении закона о СМИ.

11 мая состоялась встреча коллегии с представителями «СтопГОКа». Ответа на приглашения на встречу, направленные общественниками руководству ВГТРК, коллегия так и не получила. Владимир Соловьев тоже не появился.

Вчера, 27 мая, вечером на сайте общественного объединения появился текст решения по жалобе представителей «СтопГОКа». «Коллегия соглашается с основным выводом своего эксперта проф. С.К. Шайхитдиновой о том, что оспоренное заявителями интервью В.Р. Соловьёва не является журналистским, соглашаясь с экспертом также и в том, что данный медийный продукт имеет признаки «работы политтехнолога, использующего в своих целях журналистский формат подачи нужной информации», – говорится в документе.

Некоторые выводы эксперта члены коллегии решили уточнить. «Коллегия не вполне соглашается с выводом эксперта о том, что интервьюером продвигаются интересы «большой экономики» в целом. Коллегия полагает, что говорить приходится скорее о «продвижении» ведущим проекта строительства конкретного Томинского ГОКа и интересов конкретного бизнес-субъекта, АО «Русская медная компания» (РМК). В свете сказанного, к скрытой, не выраженной функции политтехнолога, говоря о ролевом поведении интервьюера, логично добавить функцию, характерную для PR, «связей с общественностью»: специальностью, также не имеющей ничего общего с журналистской профессией».

В решении отмечается, что адресаты выпуска определенно не получили достоверной, точной, полной и непредвзято поданной информации по проблеме, представляющей выраженный общественный интерес. При этом коллегия обратила внимание на «безусловную предвзятость, тенденциозность ведущего, на выстроенную им, говоря словами эксперта, «приоритетность персонажей, в пользу которых ведется диалог», а также на четко идентифицируемую установку, определенную экспертом «второй целью»: дискредитировать «политического противника».

Средства, с помощью которых реализуется эта «определенно не журналистская цель», также не являются журналистскими, считают представители медиа-сообщества. Среди них отказ представителям «СтопГОКа» в праве голоса по вопросам, напрямую связанным с безопасностью, здоровьем, жизнью, будущим населения города-миллионника, уже перегруженного экологическими проблемами, на том основании, что они-де не являются «специалистами в области экологии», прикрепление к активистам социального общественного движения ярлыка «политических активистов оппозиционного толка», обвинение их в «проплаченности» иностранными фондами и т.д.

«Адресаты оспоренного выпуска имели дело с актом манипулирования информацией, недопустимым в журналистике, – продолжает коллегия. – Ни в какой части материала – ни в интервью, ни в заключительном монологе ведущего – не был поставлен и даже затронут (не говоря об обсуждении) вопрос о реальных проблемах и возможных угрозах, связанных с Томинским ГОК, само строительство которого в оспоренном выпуске объявлялось едва ли не панацеей от известных и еще не известных челябинцам экологических проблем».

Кроме того, отмечается в документе, и заявители, и радиослушатели – основные адресаты выпуска программы, и посетители сайта радиовещателя по факту столкнулись с нарушением такого важного профессионального принципа, как «уважение человеческого достоинства». «Напоминая о том, что «уважение человеческого достоинства находит выражение в профессиональной корректности в отношении репутации граждан, становящихся объектами внимания журналиста, в отказе от использования клеветы, оскорбления, диффамации», коллегия безусловно признает не соответствующими нормам цивилизованной журналистики ни саму диффамационную и дискредитационную установку ведущего передачи по отношению к активистам и членам движения «СтопГОК», ни язык, использованный при этом».

Представители медиа-сообщества отмечают, что их организация, в силу своей компетенции, а также своих статуса и мандата, в принципе не может никому и ни на что «указывать», кого-то к чему-то «обязывать». Тем не менее, «коллегия исходит из того, что журналистская профессия и повседневная журналистская практика неотделимы от профессиональной этики журналиста, от норм, правил и определенных самообязательств, добровольно, в силу принадлежности именно к этой профессии, принимаемых на себя журналистом и поддерживаемых усилиями редакции, в которой он работает. Подобных самообязательств и усилий по их выполнению определенно не приходится ожидать от политического пропагандиста», – констатировали представители медиа-сообщества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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