В России решили отменить военные кафедры и факультеты в гражданских вузах

Правительство России внесло в Госдуму проект, подразумевающий упразднение военных кафедр в вузах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в учебных военных центрах готовят кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах и на факультетах военного обучения гражданских вузов – офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса. Все эти структурные подразделения предлагается заменить на единый вид подготовки – военные учебные центры.

«Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке», – говорится в документе. Правительство РФ законопроект одобрило.

На сегодняшний день в военные учебные центра действуют при 37 вузах РФ, в 16 открыты факультеты военного обучения, еще в 52 – военные кафедры. Обучение по венным специальностям на факультетах и кафедрах гражданских вузов освобождает россиян от срочной службы в вооруженных силах.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.06.18

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