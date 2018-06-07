И действительно вышел: слухи о судьбе руководителя аппарата Челябинской городской Думы подтвердились

Челябинский областной суд выпустил из СИЗО руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова.

Как уже сообщал «Новый День», Чанова задержали 15 мая в аэропорту Кольцово. По версии следствия, Чанов получил 300 тысяч рублей от руководства Нового художественного театра за выделение средств из бюджета города на проведение фестиваля. Следователи запросили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Чанов же заявил, что пошёл на добровольное сотрудничество со следствием, факт получения денег признал и попросил не отправлять его в СИЗО, сославшись на состояние здоровья и возраст своих родителей.

Тем не менее, 17 мая суд постановил отправить его под арест в СИЗО на 2 месяца. Сегодня областной суд рассмотрел апелляцию на это решение и согласился с обвиняемой стороной, сменив меру пресечения на домашний арест.

Слухи о том, что Чанова выпустят из СИЗО, обсуждаются в Челябинске с начала недели, предполагается, что срок он получит условный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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