Самые крутые слухи недели: неэкологичные дедушки

Второй блин тоже комом

Говорят, команды Бурматова и Гаттарова бурно радуются очередной ошибке дедушки – профессора Лихачева, недавно назначенного главным по экологии Южного Урала. А именно его неверной интонации в свежем антистопгоковском эфире недавнего оппонента, а ныне першего кореша олигарха Алтушкина – В. Р. Соловьева. Мол, это ж нужно быть в таком опытном возрасте столь неискушенным, чтобы в первой же федеральной демоверсии перезагрузки ведомства восстановить против себя минимум 200 тысяч челябинцев, что в той или иной форме поддержали – подписали – поманифестировали против строительства Томинского ГОКа.

Речь идет о возмущении новоиспеченного министра, образно говоря, куриной слепотой стопгоковцев, что не видят кроме ГОКа ни одной экопроблемы Челябинска. Но даже гаттаровцам и бурматовцам ясно, что это общественное движение занимается именно этим локальным вопросом, ибо, по счастью, не является единственной экологически озабоченной организацией в Че. А многие другие безобразия, в том числе и с промзагрязнителями пытаются держать под общественным контролем «коллеги» стопгоковцев.

Расстроен и лоббист дедушки – вице-Сушков. Ибо надеялся, что после постылой Гладковой горожане полюбят профессора как родного, ну, или по самому минимуму: будут если не доверять эко – чиновникам, то хотя бы не ненавидеть. Теперь же Лихачев словно бы демонстрирует свою личную заинтересованность в неоднозначном, мягко говоря, «обогатительном » проекте РМК.

Чары снобизма

На самом же деле, уверяют инсайдеры, Лихачев не является (во всяком случае, пока) глубоким интересантом Томинского беспредела. Ему польстило участие в программе столичной знаменитости, да еще на равных с питерскими коллегами. Новоиспеченный министр наступил на провинциальные грабли а ля «товарищ Бывалов»: «Вас вызывают в Москву!» А вот с этими питерскими коллегами как раз и выходит сейчас конфуз: они уже третий год выполняют заказ для РМК (бесперебойно финансируемый Алтушкиным) по «наноэкологии» этого ГОКА, как веселятся коллеги этих «доцентов с кандидатами» по всему миру.

Встречают по одежке

Кроме у того, у Сушкова, по слухам, проблемы не только с эко-министром, которого губернатор на днях, якобы, велел сделать «попрезентабельнее». Ему и самому велено похудеть, чтобы быть в тренде команды не столько БД, сколько ВВП. А еще велено таки наладить диалог и прекратить собачиться (пусть и путем сложных интриг) с Гаттаровым. Мол, пора уже понять – принимайте удары на себя, губер должен остаться над схваткой, ибо именно он гарант вашего чиновного трудоустройства = личного благополучия.

Бонус ЮУрГУ?

По Че уже две недели гуляют слухи, что возводимые со скоростью «крымского моста» объекты на «насыпном острове», в том числе и сам Конгресс-Холл, после саммитов отдадут ЮУрГУ под общаги и прочие нужды.

Перезагрузка провинции

Говорят, что в ближайшее время последует ряд неприятных, но кулуарно тихих отставок в южно-уральских филиалах федеральных ведомств.

Одним из первых на выход называют начальника местного Росприроднадзора Виталия Курятникова. Главным соискателем его должности называют кадр Алтушкина. Следующим станет пенсионного возраста руководитель регионального филиала водных ресурсов Александр Цейзер. И не только потому, что у него в столице сменили кураторов, но и потому, что нареканий (со всех сторон) на ненадлежащий контроль за изрядно изношенными объектами, что «эксплуатируют» водные ресурсы области, у местного ведомства предостаточно. А также потому, что виды на эти ресурсы имеют всякие московские и соседние (свердловские) компании. Говорят, что Цейзера сменит молодой екатеринбуржец.

Третьим называют руководителя местной ГТРК Васильева, который умудрился не получить в столь сложное время для всех СМИ финподдержки от региона (первым из всех руководителей компании за последние четверть века). Частично это «удалось» Петру В потому, что он имеет личные конфликты с целым рядом чиновных и политических вип- персон, например, c вице-губернатором Гаттаровым.

Соискателей на его место предостаточно, говорят, недавно список пополнился кандидатурой бывшей телеведущей компании – Лианы Качеишвили – давней сподвижницы госдепа и бизнесмена Гартунга, что последние годы занималась «политическим консалтингом» в Спб. Но этого преклонного возраста мужчину уберут не раньше весны следующего года – человеку дадут доработать до заслуженной пенсии.

А вот четвертым станет вовсе даже не федерал. В отставку, мол, отправят надоевшего губернатору (и не только ему) мэра Тефтелева. До Рождества. По слухам, новым мэром будет не магнитогорец, а совсем наоборот – Станислав Мошаров, который уже стал совсем ручным у магнитогорских. Но главное, у этого фаната хоккея есть очень влиятельные покровители в столице. Вечно недовольные челябинцы снова куксятся: Мошаров уже был мэром – и ни чем более значимым, как участие в праздниках дворов, в этой должности не запомнился.

На волю, в камеру

Кстати, главу аппарата Мошарова – Чанова, если верить инсайду, вскоре выпустят под домашний арест. Якобы, его показания исчерпывающи. Деньги чиновник вернет, наказание, по высокой вероятности, будет условным. Трудоустроят его в «Горсвет» – вотчину покровителей Мошаровых.

А вот Илью Пруцких – бывшего «санитара» заповедных территорий Юревича, доктора с липовым дипломом, ждут реальные неприятности и сроки. По слухам, он может потянуть за собой не только одну из многочисленных «рук» Юревича – Александра Уфимцева, но и Вадима Евдокимова, что тоже внес свою лепту в приватизацию «курортов» «семьей» Юревича.

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