Самые крутые слухи недели: они первые начали

Новые фигуры на старой доске

Говорят, что вроде бы завершенная история с обманутыми СК «Гринфлайт» дольщиками по весне обретет «второе дыхание». Экс-директор строительной компании и большой друг экс-губернатора Юревича Сергей Мануйлов в ожидании суда решил расширить, так сказать, круг виновных, а именно тех, кто обеспечивал вывод денег. «Наверху» его инициативу одобрили, поскольку как-то неэффектно выглядит разрешение ситуации – на скамье подсудимых попал только «исполнитель» мошеннической схемы – менеджер.

Креативненько

Говорят, что за вбросом информации: мол, Аристов и Алтушкин, недовольные экологической активностью губернатора, решили заменить Дубровского менее зеленым чиновником, стоит тонкая пиар-компания. Эти сведения, якобы, должны улучшить репутацию губернатора в глазах населения. Олигархов вроде бы к этому склонили. Но на один акт пьесы. А вот подпишутся ли «цветники» на второй эпизод мальчиками для битья – это большой вопрос. Они так-то тоже репутацией дорожат, если не перед горожанами, то перед Кремлем. Беспокоятся: вдруг в Кремле кому вовремя не донесут, что БАД пялит их понарошку…

Жуткий прогноз

А меж тем смог, который в Че уже можно заготавливать впрок на всю планету, испугал нескольких соискателей губернаторской должности. Дескать, натворили тут дел, не разберешься, когда ответственным за ЧО назначат. Экономика региона – may be, но экология – ни в коем разе. Посему Христенко, рассмотрев запасных кандитатов, вновь остановился на двух своих давних любимцах: Юре Фишере и Косте Жаботинском.

Потому что из Магнитогорска уже даже он не рискует никого рекомендовать.

Они были первыми

Говорят, еще оставшиеся при делах бывшие дружки юности Михаила Юревича (типа Ильи Мительмана или Олега Голикова, подружившегося в 2004-м со страху, но ненадолго с «Мишей» после того, как Юревич победил на мэрских выборах Тарасова, ради которого Голиков «мочил» Юревича), обсуждая скандал с Дерипаской и Рыбкой, хвастаются, что, де, наши-то чуваки были первыми: Кристина Лобова – «тайная» нимфетка Юревича тоже всякие там снимки занятные в Сети выкладывала, опять же Сергей Давыдов супругу из модельного бизнеса, пусть и провинциального, взял, одно время она даже его эскорт-сопровождающей была… Да что там говорить: сам мэр Тарасов частенько в спутницы приглашал начитанных девушек, правда, не из сомнительных контор, а из культурных учреждений – картинной галереи, публичной библиотеки, какой- нибудь гимнастической кафедры…

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