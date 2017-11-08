Самые крутые слухи недели: «…зеленый-презеленый, как моя тоска…»

Рокировки

Говорят, что министра экономического развития региона Сергея Смольникова ждет скорая отставка. Одна из главных кандидатур на эту должность – председатель Областной общественной Палаты Олег Дубровин, которого всеми силами лоббирует вице-губер Гаттаров. А вот на смены Дубровину инсайдеры «готовят» нынешнюю руководительницу областного ТВ Светлану Яремчук. Якобы, это будет ее бархатный сезон, возможно недлинный. Преемник же Яремчук, которая много кого не устраивает на своем посту, не так давно появился в компании из недр региональной администрации.

Зеленеем

Но отставка минрегионразвития – лишь капля в море предстоящих перестановок. Так, г-н Бурматов планирует (и имеет на это неплохие шансы) заменить не вполне на его взгляд «экологичную» по своему послужному списку мадам Гладкову (экологический министр ЧО) своим протеже Феликсом Пановым – не Цицерон, конечно, но ни к чему не обязывающие тексты про свалку, реку Миасс и Томинский ГОК уже заучил. Юрия же Панова (своего «смотрящего» по Металлургическому району и немного по Челябинску) ВВБ намерен пристроить в городскую администрацию. Правда, экспертное сообщество сомневается, что этот наглый фортель Владимиру Владимировичу удастся, ввиду уголовного прошлого Панова-депутата.

Да будет свет!

По слухам, Стасик из горсвета намерен заработать политические очки, осуществив на найденные им же инвестиции задумку по рождественскому освещению областного центра на манер европейских столиц. Ну, если не хватит средств на «люстру» Вены или «фужеры» Москвы, то хотя бы как серпантин Санкт-Петербурга. Глава региона давно уже талдычит городским властям, что в Че темно, как в подземелье… Вот Стасик и подсуетился. Идея, в общем, отличная, и ее осуществление сулит Стасику приличные шансы на мэрство… В отдаленном будущем.

Скандал

Говорят, что дикий фэйс-контроль, что устроила администрация ЮУрГУ своим сотрудникам и студентам на момент проведения в вузе сейшена ректоров, особенно возмутил как раз студентов, получивших инструкции не появляться во время присутствия в альма матер высоких гостей в коридорах. Но поскольку это физически невозможно – телепортация учащихся и преподавательских тел из аудитории в аудиторию пока неосуществима, – то время от времени «грызущие гранит» таки являлись взору высоких гостей. И во время одного из вынужденных соприкосновений ректорского синклита с местной «чернью» один из студиозусов затянул «К нам в Холуево приезжает Путин…» Теперь местные вохровцы ищут «смутьянов и подстрекателей». Пока неуспешно.

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