Самые крутые слухи недели: Бог троицу любит

Сидеть!

Говорят, что днями вынесут приговор экс-мэру Миасса Ардабьевскому. Инсайдеры утверждают, что вина по этому неприятному делу доказана, по ряду эпизодов прокуратура даже не стала выдвигать обвинения, чтобы не затягивать процесс, ибо дяденьке и так светит 15 лет «строгача». Собственно, очень даже может быть, что когда несчастливый на мэров Миасс таки обретет главу (сейчас областные власти начнут жестко продавливать своего человечка), «старый» мэр начнет осваивать новую реальность и, не исключено, новую профессию.

Кому достанется танковый секонд-хэнд?

Говорят, что выставленные на продажу бывшим Агентством ипотечного жилищного кредитования (ныне АО «ДОМ. РФ») четыре земельных участка (начальная стоимость 168 с половиной миллионов рублей) и 18 нежилых объектов на нем (четырехэтажные здания, все идут по цене 1 рубль за штуку и у всех один адрес – Монакова, 1), находящиеся в федеральной собственности и раннее принадлежавшие ликвидированному танковому институту купит Олег Лакницкий. Впрочем, в последнее время заговорили о том, что кусок земли под интересы семейства Лейвикова купит их давний приятель Константин Жаботинский, который сейчас находится в области, якобы, являясь личным инспектором Христенко, чтобы оценить перспективы возможности местных менеджеров и коммерсантов подготовить Че к международным «шанхайским» саммитам 2020-года.

Есть и еще интересанты – депутат гордумы, бизнесмен Николай Серсков и его СК «НИКС», тем более, что даже офис этой фирмы соседствует с продаваемой территорией, а сам строитель-коммерсант несколько раз (безуспешно), как говорят, пытался протолкнуть решение о передаче этой земли муниципалитету.

Опять?

Говорят, снова начались разговоры о переносе саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска. В Сочи. И дело не только в том, что федеральные кураторы проекта не уверены в эффективности команды Дубровского при имеющемся цейтноте. Просто проявились влиятельные лоббисты (они часто и собственники) уже давно выстроенных объектов в этом городе, который команда нынешнего президента еще до « крымнашествия» превращала в аналог как раз этого райского курортного уголка.

Потому чего здесь только не понастроили на модной волне випы и звезды всех мастей, а также столичные фирмы (и их зарубежные партнеры), специализирующиея на возведении и сервисе высококлассных гостиниц, досуговых заведений и прочих необходимых шикарному курорту, спортивному центру и русской Ривьере прибамбасов.

В Москву!

Вероятно, какой-то информацией о переносе саммитов располагает и пока еще зам Дубровского Гаттаров, курирующий эту сферу. А кое-кто знает, что он знает про ЭТО. А главное про то, что если саммиты перенесут, ему политические очки заработать в регионе не получится, равно, как и освоить нехилые финансовые транши. Поэтому он сейчас грамотно использует отпуск: пытается через партийных боссов оттяпать себе какой-нибудь из образовательных департаментов в реформируемом (делящемся минимум на два) Минобразе. Минстрой ему уже обломился, Минэкологии – тоже. Но, как говорят, Бог любит Троицу.

Драчка эфирных менагеров

Говорят, ставшее вакантным кресло главного редактора ОТВ (после возвращения мадам Дмитренко на местную ГТРК) буквально рвут из под ее дамских прелестей Федечкин (под своего протеже из Озерска Чудаева) и отставленный олигархами Аристовым и Антиповым Роман Грибанов. И так уже затравленные переменами телевики холдинга грустят: мол, из двух зол выбирать не хочется…

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Челябинск. Другие новости 11.07.18

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