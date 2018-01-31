Самые крутые слухи недели: особая гордость фисгармонии

Экологическое жертвоприношение

Говорят, Игорь Зюзин осознал, что его и Струкова таки сделают «козлами природоохранного отпущения». Последним звонком стали уголовные дела относительно устроителей смога в Че и недвусмысленные прокурорские заявления. По этой причине олигарх хочет продать свои челябинские активы. Собственно, вообще российские. Инсайдеры говорят, что он решил осесть на старости лет в Южной Америке. Но чтобы что-то продать, нужно еще найти того, кто захочет купить.

Покупателем неэкологичного зюзинского «добра», якобы, может выступить Андрей Комаров, которому некоторые невыездные симпатизирующие банкиры готовы предоставить приличные бабки для сделки и последующей модернизации ЧМК.

Номинант

Кстати, эти же банкиры + Чубайс и К таки хотят провести Комарова после 18 марта и в южноуральские губернаторы. Для этого, якобы, подготовят дружественных этим кланам силовиков и назначат председателем областного Арбитража кузена давнего юриста кланов (он же госдеп Павел Крашенинников) – Дмитрия Крашенинникова.

Косиловский протеже в дамках

Говорят, что бывший зам Сумина Косилов не зря транслирует по всем ресурсам свою радость по поводу назначения нового министра сельского хозяйства на Южном Урале. Дело в том, что именно он внедрил в Минсельхоз энное количество лет назад выпускника Троицкой ветеринарии Лёшу Кобылина. Об этом его попросил старинный друг Василий Платонов – тогда председатель местной ГТРК (тоже получивший этот пост из рук Косилова в благодарность за личные услуги: именно Платонов вызвал «скорую» раненому Косилову во время курино-политических разборок в лихие 90-е). Дело в том, что заместителем Платонова по хозчасти на ЧГТРК в тот момент являлся папа новоиспеченного министра Владимир Кобылин – почти односелянин Василия Платонова. Ну, как эти сиятельные «деревенщики» могли не воспользоваться ситуацией?!

Собственно, Косилов распихал по своим структурам и прочих родственников бывшего колхозника Кобылина. Да и сейчас минимум две жены нового Минсельхоза работают в «дружественных» министерству структурах. И, кстати, не исключено, что вскоре в министерстве на какой-нибудь не очень ответственной должности осядет и папа свежеиспеченного министра, уволенный без почестей сменившим Платонова руководителем ГТРК Васильевым.

Конечно, большой вопрос, знал ли Сушков о косиловском следе в служебной биографии своего бывшего подчиненного?! Кобылин ведь был одним из технических кандидатов, и получил новую должность только после того, как номинанты от магнитогорской команды менеджеров не прошли «тест-драйв» в ФСБ.

Часовни в сквере ЮУрГУ не будет

И по этому поводу ректорат ломает голову: заявить, что прислушались к мнению профессоров – преподавателей и учащейся молодежи, или честно признаться, что спонсоры отказались давать деньги – их власти заставили увеличить вложения в Кафедральный Собор, на который катастрофически не хватает финансов. Впрочем, есть и третий вариант: сделать вид, что часовни и в планах не было…

Фортепианный нонсенс

Говорят, на днях презабавный случай произошел в Органном зале областного центра. Гостями бывшей «Родины» стали заморские командированные и женихи местных девиц. В перерыве или уже после концерта, иностранцы заинтересовались мемориальной золоченой табличкой, что стояла на одном из двух потрепанных пианино, размещенных в фойе. Меломаны полагали, что на этом задрипуле либо играла какая-нибудь знаменитость, либо фортепиано произведено по программе конверсии каким-нибудь тракторным заводом, либо изготовлено крутой фирмой, либо имеет в своей истории другую славную страничку. Перевод послания обескуражил банальные мозги иностранцев: мол, это пианино в честь 280-летия Че перенес на 109 метров Эльбрус Нигматуллин… Они, не переставая, фоткали сей шедевр и аккуратно записали перевод достижения в свои гэджеты. И хихикали…

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