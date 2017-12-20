Самые крутые слухи недели: ничего себе интрига

Юревич возвращается

Говорят, что выпущенный на свободу Сергей Давыдов должен провести переговоры с Михаилом Юревичем, дабы тот вернулся на родину, причём с капиталами и продолжил их вкладывать в региональные экономики. По сути таких Давыдовых после озвученной Титовым инициативы о всепрощении бизнесменов теперь вербуют по всей стране: в период застойных санкций власть нашла такой вот гибкий способ возвращения и капиталистов, и капиталов. Кстати, по слухам, Юревич опасается, но очень хочет вернуться: в Израиле и в Арабских Эмиратах, а также в Англии и Китае его бизнес-проекты продвигаются туго, чтобы не сказать: вообще не продвигаются.

Дубровский уезжает

Меж тем пополз слух, что в новом правительстве после избрания нового президента Дубровский станет либо Мантуровым, либо одним из вице-премьеров. И на федеральном уровне продолжит курировать подготовку проведения на Южном Урале всевозможных саммитов и прочих межрегиональных и российско-китайских проектов. А вот на его место активно пробивается Владимир Бурматов, при том, что сам Дубровский лоббирует – и успешно – Евгения Редина. Другое дело, что и за Бурматова есть кому словечко замолвить. Но тут опять же губернатору взялся пособить весь цвет региональных парламентариев – в этом совете старейшин Бурматова на дух не переносят. И каждый из противников начал дергать за свои федеральные ниточки и канаты по поводу не допущения в промышленный регион «краснобая и баламута».

Визит дамы

Впрочем, есть версия, что при новом президенте и наличии губернаторской вакансии, новым начальником ЧО станет Ирина Гехт, а Редин так и останется вице, но с более широкими, даже всеобъемлющими полномочиями. Поскольку Гехт отведут исключительно представительские функции.

«Чума на оба ваши дома»

Говорят, что не только педовская общественность готовится устроить обструкцию и.о ректора и подружке федерального министра просвещения и религиоведа Татьяне Чумаченко, которую коллеги и студиозусы элегантно кличут «Чумой». Свои козни строят и коллеги нынешней приверженки академического православия (бывшему специалисту по истории КПСС) по ЧелГУ.

Болтают, что некий старый сплетник, изгнанный из минобраза, но сохранивший там некие связи, поведал своим бывшим «сородичам» ЧелГУ (сам он ныне служи в другом челябинском вузе, в эту интригу вроде бы не втянутом), что Чумаченко выбрали на роль ректора не только по соображениям православного реформирования школьной системы. Скорее, даже наоборот, совсем по другому поводу: таки объединить, опираясь на твердую руку Ольги Васильевой, педюшник с челгой. Минимум – через полгода. И в этом случае позицию ректора однозначно потеряет Диана Ц, которая своими гламуррными фотосессиями и прочими публичными проявлениями отнюдь не академического характера глубоко несимпатична нынешнему министру образования. Сплетники уверяют, что именно психолог Циринг затеяла организацию психической атаки на Чумаченко. В университете у нее, разумеется, есть сторонники. Но поскольку есть и противники, да еще и Дмитрий Харитонов, якобы, не может простить ей потерю своего проректорского статуса, то некоторые полагают, что Чумаченко эту битву выиграет. А кампанию проиграет. Потому что вскоре после объединения этих двух вузов, они оба «уйдут» под ЮУРГУ. Впрочем, Чумаченко, в самом худшем случае возглавит гуманитарное направление трижды объединенного университета.

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