«Магнитогорские» лишают челябинцев жизненного пространства, горожане сопротивляются, как могут (ФОТО)

В Калининском районе Челябинска продолжается противостояние между жильцами домов №№17 и 19 по улице Калинина, №№56 и 56а по улице Каслинской и магнитогорской компанией «Высотник», начавшей на месте спортивной площадки строительство элитной многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая попытка застроить этот участок была предпринята в 2006 году: ООО СК «Высотник» собирался возвести на этом месте 16-этажку с подземной парковкой. Обитатели двора выступили против, было несколько судебных разбирательств, разрешение на строительство отозвали.

К проекту застройки вернулись в 2014 году, когда в Челябинск «пришли магнитогорские»: губернатором стал Борис Дубровский, а мэром – Евгений Тефтелев, который в бытность главой Магнитогорска уже работал с «Высотником». «В 2012 году они заключили с администрацией Магнитогорска, которую на тот момент возглавлял именно Евгений Тефтелев, договор об аренде земельного участка сроком на три года, – писала «Правда УрФО». – Лишь в 2015 году, после смены руководства города стало известно, что компания ни разу не заплатила по этому контракту. Общий долг и неустойка превысили 10 миллионов рублей».

В том же 2015 году «Высотник» подписал соглашение с администрацией Челябинска, согласно которому компания получила право распоряжаться участком в Калининском районе до 30 сентября 2017 года. Теперь там планируется построить двухподъездную 9-этажку с автостоянкой.

В июле 2017 года на площадку загнали строительную технику, местные жители взбунтовались. Разрешение снова отозвали, но «Высотник» выиграл спор в Арбитражном суде Челябинской области.

Челябинцы провели несколько акций протеста и даже один раз подрались с застройщиками, но безрезультатно. Вчера вечером отчаявшиеся добиться справедливости жильцы решили заблокировать въезд на стройплощадку.

Обсуждая противостояние в соцсетях, южноуральцы отмечают: у протестующих практически нет шансов – опыт Челябинска показывает, что власти, выдав разрешение на строительство, практически никогда не вмешиваются в подобные споры, ссылаясь на законность стройки.

Некоторые выдвигают версии прямой связи застройщика с властями:

Другие сочувствуют горожанам: «Бедные люди.... неужели мало места в Челябинске, чтобы строить... Достали уже с этими стройками между домами. Вкладываться в инфраструктуру никто не хочет, только на готовое все».

Третьи отмечают, что от такой уплотнительной застройки страдают не только жильцы старых домов, но и новоселы: «А коммуникации выдержат новый дом – хватит ли на всех тепла , воды и света ? Как обычно бывает: вселятся, а потом оказывается, что вода с перебоями поступает на 9-й этаж. У нас трубы меняют по факту аварии, как и электрические кабели, верится с трудом что там всё новое».

Есть и те, кто сделал из этой истории практические выводы: «У нас совет дома в Ленинском районе после этих сообщений решил размежевать землю – на всякий случай. Да, придется платить за эту землю, но людям показывают конкретный пример, что может случиться. И почти все соглашаются».

Кстати, пресловутый дом, из-за которого разгорелась битва жильцов со строителями, возводится по схеме долевого строительства и вполне может превратится в долгострой.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

Челябинск. Другие новости 21.06.18

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