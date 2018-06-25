Власти Челябинска занялись уплотнительной застройкой в «Парковом-2» после окрика губернатора (ВИДЕО)

В мэрии Челябинска занялись проблемой уплотнительной застройки микрорайона «Парковый-2» после того, как горожан поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как уже сообщал «Новый День», борьба челябинцев с застройщиком началась после того, как компания заявила о намерении построить на месте планируемых детских садов нескольких жилых зданий.

Дело в том, что начальным проектом было предусмотрено строительство в микрорайоне двух детских садов и одной школы. С учетом этого челябинцы и покупали здесь квартиры. Однако сейчас на месте одного дошкольного образовательного учреждения началось строительство двух многоэтажек.

Также согласно проектной документации в микрорайоне должны располагаться три подземные парковки, но застройщик не выполнил и эти обязательства.

Возмущенные горожане пытались выступить против корректировки плана на публичных слушаниях, однако безуспешно. Наконец, представителей инициативной группы жителей микрорайона пригласили на встречу с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Произошло это на минувшей неделе. Отметим, что приглашение горожане получили после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе подготовки которой звучала и тема уплотнительной застройки. Обращения с просьбой остановить процесс уплотнительной застройки записывали, в том числе, и жители Челябинской области.

В ходе встречи глава Южного Урала встал на сторону горожан. «Люди столкнулись с разрывом между тем, что им обещали при покупке квартиры, и тем, что реализуется на самом деле. Я рассматриваю это как недобросовестность, не могу поддержать эту практику и никогда с нею не соглашусь. Все время приходится сталкиваться с желанием застройщика воткнуть очередной дом вместо детского садика, это недопустимо. Не думаю, что развитие современного Челябинска должно осуществляться через уплотнительную застройку», – заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, потребовав у мэра Челябинска Евгения Тефтелева отозвать у компании, осуществляющей уплотнительную застройку, разрешение на строительство и остановить работы на площадках.

И уже сегодня глава Челябинска Евгений Тефтелев и спикер Гордумы Станислав Мошаров заявили, что есть основания одну стройку в «Парковом-2» остановить, а по двум другим «тоже есть варианты».

Более того, планируется внести изменения в законодательство, чтобы подобных споров больше не возникало.

А вот у жителей домов №№17 и 19 по улице Калинина, №№56 и 56а по улице Каслинской шансов отстоять свой двор практически не осталось: «Есть решение суда, мы обязаны его выполнять», – заявил Евгений Тефтелев.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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