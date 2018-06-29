Социологи: В России стремительно падает уровень доверия к президенту и правительству

В России стремительно падает уровень доверия к президенту и правительству. Таковы результаты опроса* населения, проведенного «Левада-центром» 22 – 26 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число безусловно одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента РФ сократилось почти на треть: с 33% от общего числе респондентов в апреле 2018 до 24% в июне. Это самый низкий показатель за последние 4 года. Тех, кто безусловно не одобряет, – выросло в 2 раза: с 5% до 10%. Количество выбравших ответ «скорее не одобряю» возросло с 13% в апреле до 21%.

Уровень доверия к правительству тоже демонстрирует самые низкие показатели с 2014 года: в целом, 61% россиян не одобряет действия кабмина. Причем почти половина из них оценивает действия чиновников крайне отрицательно.

Снижение социальных показателей, включая одобрение деятельности руководства страны, наблюдается с марта 2018 года, с окончанием мобилизации после выборов президента, отмечают в «Левада-центре».

«Снижаются как общие оценки положения в стране, так и одобрение деятельности правительства России, премьер-министра и президента. Оценки текущего экономического положения в стране продолжают ухудшаться (улучшения ждут 10% опрошенных; ухудшения – 38%; считают, что положение не будет меняться – 50%), а значит – и снижения качества жизни семьи. 56% опрошенных смотрят с беспокойством в свое будущее (спокойно или оптимистически – 41%). Население встревожено не только планами правительства реформировать пенсионную систему, но и общей неопределенностью положения дел, связанных как с внутренней социальной ситуацией, так и внешней политикой, отмечают авторы исследования. – Незначительные перестановки в правительстве после выборов не прибавили уверенности людям и были встречены с явным неодобрением. 58% россиян полагают, что нынешнее правительство не в состоянии изменить положение в стране к лучшему.

Пик популярности Владимира Путина в 2018 году приходится на март (80% – 81%), после чего рейтинг одобрения его деятельности снижается. В сравнении с апрельским замером, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина в июне снизился на 15 процентных пунктов».

*Опрос проведен 22 – 26 июня 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Москва, Игорь Юров

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