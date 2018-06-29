Сотрудники интерната, где насиловали сирот, пожаловались прокурору на сокращения

В Челябинской области сотрудники интерната, где насиловали сирот, который власти решили закрыть, пожаловались прокурору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, исполняющий обязанности главы регионального надзорного ведомства Виталий Лопин провел прием граждан в Красноармейском районе Южного Урала.

«В ходе приема принято 7 граждан по вопросам: о нарушениях жилищных прав; сокращения рабочих мест в связи с закрытием Лазурненской школы-интерната; нарушениях прав несовершеннолетнего ребёнка; обжалования приговора суда, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – По результатам личного приема принято 4 заявления, в том числе одно из них коллективное, разрешение обращений поручено работникам прокуратуры области и прокурору Красноармейского района».

Напомним, о предстоящем закрытии интерната в министерстве социальных отношений Челябинской области заявили в апреле этого года. «Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2018 года в связи с введением режима ограничения подачи воды, – говорилось в официальном комментарии министерства. – Устранение аварии потребует длительного времени. Решение о закрытии учреждения согласовано первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно трудовому законодательству».

Между тем, эксперты сразу заявили, что проблемы с водой стали лишь удобным поводом для расформирования проблемного учреждения. Именно здесь на протяжение долгого времени насиловали сирот. Об этом заявили опекуны сразу семерых мальчиков со ссылкой на рассказы своих подопечных. В настоящее время по факту массовых изнасилований расследуется два уголовных дела, одно из них – о халатности сотрудников органов опеки, выдавших разрешение на посещение интерната подозреваемому в изнасилованиях челябинцу, которого дети называли «дядя Сережа».

Не исключено, что шокирующая история руководству интерната и чиновникам стала известна еще в конце 2016 года – в ходе проверки по факту загадочной гибели одного из воспитанников интерната, тело которого обнаружили в душе учреждения. Именно после этой проверки «дяде Сереже» отказали в посещениях школы-интерната. Однако уголовное дело было возбуждено только после обращения опекунов нескольких мальчиков в феврале нынешнего года. При этом даже тогда руководство учреждения, чиновники и уполномоченная по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина постарались замять историю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.06.18

В Магнитогорске лето разгоняется на скорости 53 Мбит/с. / За чистоту придется заплатить: из-за «мусорной реформы» подорожает вывоз отходов. / Власти Челябинска «забили» на пляжный отдых горожан. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»