Обвиняемому по делу об изнасиловании подростков-сирот продлили срок ареста

Обвиняемому по делу о насилии в школе-интернате продлили срок ареста.

Как уже сообщал «Новый День», педофильский скандал в сиротском учреждении Красноармейского района разгорелся в начале 2018 года: опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-13 лет. Бывшие воспитанники независимо друг от друга в подробностях рассказали родителям о встречах с извращенцем. По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его там называли, на протяжении 2016 года приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами. Также взрослый друг с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с сиротами картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

В феврале текущего года по заявлениям руководства детского дома и жалобам опекунов Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности сирот был задержан 51-летний южноуралец. Сначала его поместили в СИЗО, но потом изменили меру пресечения на домашний арест.

Сегодня Челябинский областной суд, частично удовлетворив ходатайство следователя, продлил срок домашнего ареста до 30 мая.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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