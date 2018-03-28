Следствие по делу о растлении детей в школе-интернате продлено на три месяца

В Челябинске суд продлил срок ареста подозреваемому в сексуальном насилии над воспитанниками школы-интерната.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, сегодня рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигуранту уголовного дела по факту насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Напомним, педофильский скандал в сиротском учреждении Красноармейского района разгорелся после того, как опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-13 лет. Бывшие воспитанники независимо друг от друга в подробностях рассказали родителям о встречах с извращенцем. По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его там называли, на протяжении 2016 года приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами. Также взрослый друг с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с сиротами картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

В феврале текущего года по заявлениям руководства детского дома и жалобам опекунов Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности сирот был задержан 51-летний южноуралец.

По решению Центрального райсуда мужчину отправили в СИЗО сроком на два месяца. Отметим, потерпевшими по делу пока были признаны 7 воспитанников коррекционного учреждения. Следователи полагают, что задержанный причастен к 11 эпизодам сексуального насилия над детьми с задержками психического развития.

«В ходатайстве о продлении южноуральцу меры пресечения старший следователь по особо важным делам Второго следственного отдела СУ СК России по Уральскому федеральному округу указал на истечение времени содержания подозреваемого под стражей, а также необходимости продления срока следствия на три месяца», – рассказали в суде. По решению Калининского райсуда обвиняемый в растлении бывших воспитанников интерната пробудет в СИЗО до 2 июля.

Челябинск, Юлия Димова

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