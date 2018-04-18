Прячут концы? В Челябинской области закрыли интернат, в котором насиловали сирот

Правительство Челябинской области закрыло школу-интернат, прославившуюся массовыми изнасилованиями сирот.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области, ведомство приняло решение о закрытии школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

«Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2018 года в связи с введением режима ограничения подачи воды, – говорится в официальном комментарии министерства. – Устранение аварии потребует длительного времени. Решение о закрытии учреждения согласовано первым заместителем губернатора Челябинской области Евгением Рединым. Дети будут переведены в другие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом родственных связей, сохранением непрерывности учебного процесса и, преимущественно, в территории, откуда прибыл ребенок. Увольнение сотрудников будет проведено с соблюдением всех необходимых процедур согласно трудовому законодательству».

Между тем, эксперты уверены, что проблемы с водой стали лишь удобным поводом для расформирования проблемного учреждения. Именно здесь на протяжение долгого времени насиловали сирот. Об этом заявили опекуны сразу семерых мальчиков со ссылкой на рассказы своих подопечных. В настоящее время по факту массовых изнасилований расследуется два уголовных дела, одно из них – о халатности сотрудников органов опеки, выдавших разрешение на посещение интерната подозреваемому в изнасилованиях челябинцу, которого дети называли «дядя Сережа».

Не исключено, что шокирующая история руководству интерната и чиновникам стала известна еще в конце 2016 года – в ходе проверки по факту загадочной гибели одного из воспитанников интерната, тело которого обнаружили в душе учреждения. Именно после этой проверки «дяде Сереже» отказали в посещениях школы-интерната. Однако уголовное дело было возбуждено только после обращения опекунов нескольких мальчиков в феврале нынешнего года. При этом даже тогда руководство учреждения, чиновники и уполномоченная по правам детей в Челябинской области Ирина Буторина постарались замять историю.

Челябинск, Виктор Елисеев

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