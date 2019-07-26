На Урале завершено следствие по делу об изнасиловании воспитанников коррекционного интерната

Южноуральцу, обвиняемому в изнасиловании воспитанников коррекционного интерната, предъявлено окончательное обвинение: следствие завершено, фигурант начал знакомиться с материалами уголовного дела.

Как уже сообщал «Новый День», педофильский скандал в сиротском учреждении Красноармейского района разгорелся в начале 2018 года: опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-13 лет. Бывшие воспитанники независимо друг от друга в подробностях рассказали родителям о встречах с извращенцем. По словам пострадавших, «дядя Сережа», как его там называли, на протяжении 2016 года приходил в интернат в качестве гостя, угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами. Также взрослый друг с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с сиротами картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

В феврале текущего года по заявлениям руководства детского дома и жалобам опекунов Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности сирот был задержан 51-летний южноуралец. Сначала его поместили в СИЗО, но потом изменили меру пресечения на домашний арест.

Сегодня Челябинский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 ноября 2019 года.

«Следователь указал, что продление меры пресечения необходимо для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и составления обвинительного заключения», – сообщили в пресс-службе суда.

Органы предварительного следствия обвиняют южноуральца в совершении восьми преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса (насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет) и одного – по пункту «а» части 3 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Челябинск, Павел Зварзин

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