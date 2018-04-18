Чиновники солгали: на Южном Урале объявили ЧС, чтобы замять скандал с изнасилованием детей

Южноуральские чиновники, пытаясь замять скандал с изнасилованием воспитанников одного из детских домов, сами раздули его с новой силой. А причина – привычка госслужащих скрывать правду любой ценой.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня министерство социальных отношений Челябинской области выступило с официальном комментарием по поводу расформирования школы-интерната для детей-сирот и детей, воспитывающихся без попечения родителей, расположенном в Красноармейском районе.

Именно это учреждение оказалось в центре скандала с массовыми изнасилованиями сирот, разразившегося в феврале нынешнего года после обращения в СКР опекунов семи воспитанников интерната.

Однако официальной причиной закрытия учреждения стало не это. «Основанием для принятия решения явилась чрезвычайная ситуация, объявленная в Красноармейском муниципальном районе 29 марта 2018 года в связи с введением режима ограничения подачи воды», – говорится в официальном комментарии минсоцотношений.

Правда, мало кто поверил этому объяснению. Эксперты уверены, что такое решение чиновники приняли именно из-за открывшейся истории о массовых изнасилованиях. Напомним, в настоящее время по данным фактам расследуется два уголовных дела, одно из них – о халатности сотрудников органов опеки, выдавших подозреваемому в изнасилованиях челябинцу (дети называли «дядя Сережа») разрешение на посещение интерната.

Теперь ко всем вопиющим подробностям этой истории добавилось и поведение чиновников. Оказалось, что чрезвычайная ситуация, которую чиновники попытались представить в качестве причины расформирования школы-интерната, – всего лишь плод воображения сотрудников минсоца.

В ГУ МЧС региона РИА «Новый День» сообщили, что ничего не слышали о ЧС в Красноармейском районе. И уточнили: это уровень ответственности муниципальных властей.

Получить комментарии в администрации района не удалось: после 16:30 на звонки не отвечали ни секретарь главы администрации, на заместитель главы по ЖКХ и строительству, ни в отделе по ГО и ЧС, ни в районном собрании депутатов. Но на официальном сайте администрации Красноармейского района нет никакой информации о введении режима ЧС ни в разделе «Новости», ни в разделе «Постановления и распоряжения».

Никаких соответвующих сообщений и распоряжений нет ни на сайте губернатора, ни правительства Челябинской области, хотя на последнем зачастую публикуют даже новости из сельских библиотек. Поэтому вряд ли бы сотрудники пресс-службы обошли вниманием такое событие, как введение ЧС.

Но не в курсе чрезвычайной ситуации оказались и профильные члены правительства. «Вице-губернатор Сергей Шаль сообщил, что, со слов главы района Юрия Сакулина, пару недель назад были проблемы с дебитом скважины, – пишет Znak.com. – В результате детей перевезли в лагерь, скважину почистили, все восстановили».

Что подвигло чиновников минсоцотношений опуститься до откровенного фэйка, остается только гадать. Впрочем, челябинские чиновники давно используют фейковые мероприятия в своих интересах.

Напомним, вчера стало известно, что мэрия Челябинска использовала в качестве повода для отказа активистам «СтопГОКа» в проведении шествия 18 февраля заявку другой организации – Национально-освободительного движения. Так случайно совпало, что эта «пропутинская» организация забила заявками на проведение пикетов буквально все перекрестки по маршруту шествия. При этом пикеты якобы должны были проходить с 8 по 18 февраля включительно с 8:00 до 22:00.

То же объяснение чиновники мэрии использовали и при отказе активистам экологической вахты «Не молчи!» в согласовании мест для проведения массового пикета против строительства Томинского ГОКа 15 апреля. Правда, потом оказалось, что минимум на двух площадках, отклоненных мэрией, никаких массовых мероприятий во время проведения пикета не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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