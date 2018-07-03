Регулярный протест: Челябинск будет выступать против пенсионной реформы еженедельно

Митинги против повышения пенсионного возраста в Челябинске, похоже, буду проходить еженедельно.

Как уже сообщал «Новый День», 1 июля около 2 тысяч горожан вышли на акцию протеста, потребовав не повышать пенсионный возраст. Тогда организаторами митинга выступила несистемная оппозиция. 5 июля народ собирает Федерация профсоюзов Челябинской области. Правда, место и время выбраны не очень удачно. Митинг пройдет с 18 до 19 часов 5 июля на площадке возле арены «Трактор» – место достаточно удаленное, добраться до которого в час пик весьма проблематично. А 14 июля в сквере имени Колющенко свую акцию проведет партия «Спарвекдливая Россия». Заявлено не менее 3 тысяч участников.

«Повышение пенсионного возраста существенно ухудшит материальное положение пожилых – уже сегодня людям предпенсионного возраста трудно найти работу, а реформа усугубит эту проблему. При сегодняшнем состоянии российской системы здравоохранения, многие граждане физически не смогут доработать до пенсии. В Челябинской области, например, средняя продолжительность жизни у мужчин – 63 года, в пенсионный возраст – 65 лет. То есть предложение правительства фактически отменяет пенсию для южноуральцев, – заявили организаторы митинга. – При этом никаких экономических предпосылок для повышения пенсионного возраста в стране нет.

Уже сейчас сверхплановые доходы бюджета свыше 1,8 триллиона рублей, а к концу года они составят примерно 2,8 триллиона. Этих денег более, чем достаточно для того, чтобы покрыть дефицит пенсионного фонда. Кроме того, есть резервы: например, наведение порядка в госзакупках – отмена коррупционной поправки № 5, которая позволяет триллионы бесконтрольно выводить из бюджета. Это отмена возврата НДС экспортерам сырья, которое позволило бы сэкономить почти два триллиона рублей. Это прогрессивная шкала подоходного налога (ставка 13% для большинства, и 18 % для тех, у кого доход свыше 24 млн рублей в год».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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