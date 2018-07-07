В Челябинской области депутат избил школьника

В Брединском районе учитель-депутат накинулся на подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать пострадавшего 15-летнего южноуральца заявляет, что педагог набросился на ее сына без какой бы то ни было причины, при этом сам был в момент нападения пьян.

ЧП произошло еще 12 июня в поселке Рымникский. В одиннадцатом часу вечера компания подростков возвращалась домой, когда встретила подвыпившего учителя информатики местной школы, являющегося одновременно депутатом.

Как рассказала мать пострадавшего подростка, педагог ни с того, ни с сего принялся оскорблять ее сына, а затем начал избивать школьника. Мальчишку спасли от распоясавшегося южноуральца подоспевшие на выручку старшеклассники.

«Когда я увидела сына, то была просто в шоке. Правый глаз заплыл и не открывался, на лице были кровоподтеки. Я даже предположить не могу, что послужило причиной агрессии. Никаких конфликтов с ним ни у сына, ни у меня (а мы работаем в одной школе) не было», – цитирует «Первый брединский» маму подростка.

Родители отвезли мальчика в больницу. Местный врач направил их в Челябинск. С 13 по 18 июня подросток находился на лечении в офтальмологическом отделении областной клинической больницы №3, где у него извлекли из глаза осколок стекла – школьник в момент нападения был в очках. После подростка госпитализировали в отделение нейрохирургии, где он находился до 28 июня.

Между тем, в районном отделе образования произошедшим ничуть не обеспокоились. Так, по словам начальника отдела Ирины Голдовой, никакого избиения не было. Чиновница настаивает, что педагог увидел, как подростки распивают спиртное, сделал им замечание, а когда ему грубо ответили, влепил ученику пощечину. Руководство же школы не нахвалится на учителя-депутата, называя его «молодым и перспективным специалистом».

При этом сам педагог, как рассказала Ирина Голдова, сразу после инцидента написал заявление об увольнении по собственному желанию. Но подписывать его не торопятся. «О каких побоях идет речь? Родители ребенка не предоставили никаких документов. На основании чего мы должны уволить сотрудника?» – недоумевает чиновница.

Родители подростка подали заявление об избиении сына в полицию. В настоящее время по нему проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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