Южноуральский депутат, покалечивший школьника, отделался ограничением свободы

В Челябинской области вынесли приговор учителю-депутату, избившему школьника.

Как уже сообщал РИА «Новый День», ЧП произошло 12 июня в прошлого года поселке Рымникский Брединского района. В одиннадцатом часу вечера компания подростков возвращалась домой, когда встретила учителя информатики местной школы, являющегося одновременно депутатом.

Как рассказала мать пострадавшего подростка, педагог был пьян. Он ни с того, ни с сего принялся оскорблять ее сына, а затем начал избивать школьника. Мальчишку спасли от распоясавшегося южноуральца подоспевшие на выручку старшеклассники.

Родители отвезли мальчика в больницу. Местный врач направил их в Челябинск. С 13 по 18 июня подросток находился на лечении в офтальмологическом отделении областной клинической больницы №3, где у него извлекли из глаза осколок стекла – школьник в момент нападения был в очках. После подростка госпитализировали в отделение нейрохирургии, где он находился до 28 июня.

Между тем, в районном отделе образования заявили, что педагог увидел, как подростки распивают спиртное, сделал им замечание, а когда ему грубо ответили, влепил ученику пощечину. При этом, хотя сразу после инцидента депутат написал заявление об увольнении по собственному желанию, подписывать его поначалу отказались.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Брединский районный суд признал 26-летнего депутата виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Он приговорен к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организацией образовательной деятельности на срок 1 год 6 месяцев.

В пользу пострадавшего в счет компенсации морального вреда взыскано 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.05.19

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