Заключенный, сбежавший из сибирской колонии, «добежал» до Урала

В Челябинской области задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Сибири.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», побег был совершен 30 июня из ИК-16, расположенной в поселке Миндерда Сухобузимского района Красноярского края.

Самого молодого из беглецов – 23-летнего угонщика задержали в Красноярске. Второй – тоже осужденный за угоны, сумел «добежать» до Южного Урала: его нашли сотрудники ГУФСИН по Челябинской области.

Третий – самый старший из беглецов, осужденный за воровство – все еще не найден.

Между тем, стало известно, что из учреждений исполнения наказания Красноярского края сбежал еще один заключенный: преступник отбывал наказание за грабёж и разбой.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.07.18

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