Из колоний Красноярского края за две недели сбежали пять осужденных

За последние две недели из колоний Красноярского края сбежали пять заключенных, найти удалось только троих. Об этом сообщили в пресс-службе краевом ГУФСИН России.

В минувшую пятницу, 13 июля, надзиратели КП-33 ОИК-38 в городе Минусинске во время дневной проверки не досчитались Козлова Эдуарда Юрьевича, который отбывал наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчину объявили в розыск. «За достоверную информацию о местонахождении осужденного руководством ГУФСИН объявлено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Конфиденциальность гарантируется», – говорится в сообщении.

4 июля из той же колонии-поселения сбежал другой преступник, но, некоторое время спустя, погуляв по Минусинску, осужденный сам попросился обратно в исправительное учреждение.

Кроме того, 30 июня в колонии-поселении ИК-16 во время вечерней проверки обнаружено отсутствие троих заключенных. Самого молодого из беглецов – 23-летнего угонщика задержали в Красноярске. Второй – тоже осужденный за угоны, сумел «добежать» до Южного Урала: его нашли сотрудники ГУФСИН по Челябинской области. Третий – самый старший из беглецов, осужденный за воровство – все еще не найден.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 16.07.18

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