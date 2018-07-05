Из красноярских колоний за неделю сбежали четыре преступника

За неделю из мест лишения свободы Красноярского края сбежали четверо заключенных. Об этом сообщается на сайте главного краевого управления ФСИН России.

30 июня на участке колонии-поселения ИК-16, расположенном в поселке Миндерла Сухобузимского района, во время вечерней проверки обнаружено отсутствие троих заключенных. Двое из них были осуждены за угон и приговорены к пяти годам лишения свободы, еще один отбывал наказание за кражу.

4 июня во время дневной проверки недосчитались еще одного заключенного в КП-33 ОИК-38 в городе Минусинске. Мужчина был приговорен к шести годам лишения свободы за грабеж и разбой.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, отметили в красноярском ГУФСИН.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 05.07.18

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