Сбежавший из колонии заключенный через сутки попросился обратно

Мужчина, сбежавший из красноярской колонии-поселения, сам обратился к правоохранителям с просьбой вернуть его в исправительное учреждение.

Как ранее сообщал «Новый День», заключенный, приговоренный к шести годам лишения свободы за грабеж и разбой, самовольно покинул КП-33 ОИК-38 в городе Минусинске 4 июня.

Спустя сутки после побега мужчина сам сдался правоохранителям. Он подошел к сотруднику Объединения исправительных колоний №38 и попросил сообщить в колонию-поселение о его местонахождении.

«На место прибыли сотрудники разыскной группы управления ФСИН России по Красноярскому краю, которые доставили нарушителя в исправительное учреждение», – сообщает пресс-служба ведомства. По факту инцидента проводится проверка.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 06.07.18

Пуровского чиновника, который брал взятку джипом, отпустили из-под стражи. / Строят на костях: общественники Севастополя требуют «заморозить» застройку героической Сапун-Горы. / На заводе пиротехники в Мексике погибли более 20 человек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»