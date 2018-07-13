Бывшему южноуральскому министру заменили условный срок семью годами «строгача»

Челябинский областной суд счел слишком мягким приговор министру-взяточнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Тракторозаводский районный суд Челябинска признал экс-руководителя министерства социальных отношений Олега Бехтерева виновным лишь в присвоении и растрате в особо крупном размере, а его подельницу, местную предпринимательницу – в сообщничестве в присвоении и растрате.

В итоге первый был приговорен к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 900 тысяч рублей. Бизнес-леди получила 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 800 тысяч рублей.

Столь мягкий приговор вызвал недоумение общественности. Прокуратура, также недовольная таким решением (гособвинитель требовал для экс-министра 10 лет колонии строгого режима и штрафа в 10 миллионов рублей), обжаловала его в апелляционной инстанции.

«Органами следствия осужденные также обвинялись в получении взятки в особо крупном размере и даче взятки в особо крупном размере соответственно», – напомнили в надзорном ведомстве. Именно это событие и стало побудительной причиной для растраты 38 миллионов бюджетных рублей.

«В представлении прокурором указано на незаконность принятого судом решения в части изменения первоначальной квалификации действий осужденных и на необоснованную мягкость назначенного наказания. Сторона обвинения ориентировала суд на назначение обвиняемым наказания, связанного с реальным лишением свободы, с учетом тяжести совершенных преступлений и причиненного многомиллионного ущерба», – рассказали в областной прокуратуре.

Суд, назначая условное наказание, сослался на значительные проблемы со здоровьем, однако имеющиеся у осужденных заболевания не входят в список заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, – отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в качестве смягчающего вину обстоятельства суд необоснованно учел способствование ходу расследования. Однако, указанный вывод не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, считают в прокуратуре, поскольку виновность осужденных подтверждена совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде, большим объемом проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

«Никто из подсудимых никогда не признавал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений в полном объеме. Таким образом, выводы суда, ставшие основанием для назначения необоснованно мягкого, а потому несправедливого наказания, не соответствовали требованиям уголовно-процессуального закона», – заявили в надзорном ведомстве.

Сегодня, 13 июля 2018 года апелляционная инстанция Челябинского областного суда удовлетворила представление прокурора, дополнительно квалифицировав действия осужденных по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) соответственно (суд вернул квалификацию, которая вменялась на следствии), назначив наказание Бехтереву в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 10 миллионов рублей, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (взят под стражу в зале суда). Его подельнице сохранили условное лишение свободы на 5 лет лишения, с испытательным сроком 5 лет, однако размер штрафа увеличен до 3 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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