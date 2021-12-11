Южноуральский экс-министр пытался выйти из колонии строго режима раньше срока

Экс-министр социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев пытался выйти из колонии строго режима раньше срока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Олег Бехтерев с 2013 года занимал пост замминистра соцотношений, а 10 января 2014 года – за несколько дней до отставки губернатора Михаила Юревича – его повысили до министра. Новый глава региона Борис Дубровский отправил его в отставку уже 31 января.

А в декабре того же года Бехтерева задержали по подозрению в хищении бюджетных средств: пропали 10 млн, выделенных из бюджета на приобретение средств реабилитации инвалидов. Позже к этой сумме добавилось еще около 30 млн.

Кроме того, ему инкриминировали взятку в размере 5 млн рублей.

Суд начался в 2016 году. Экс-министр частично признал вину, подтвердив лишь факт совершенной им растраты. Прокурор запросил для него 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 100 миллионов 250 тысяч рублей.

Однако суд счел обвинение в получении взятки в размере 5 миллионов рублей в виде откатов при заключении госконтрактов «излишне вмененными органами предварительного следствия» и в марте 2018 года приговорил экс-чиновника к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Размер штрафа сократили более чем в 100 раз – осужденного обязали выплатить в доход государства 900 тысяч рублей.

Прокуратура обжаловала приговор. И в июле 2018 года условный срок заменили на 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 10 миллионов рублей.

В текущем году Бехтерев попросил заменить ему оставшийся срок в колонии на принудительные работы. Ходатайство должны были рассмотреть еще в начале ноябре, но заседание несколько раз переносили. В итоге вчера Металлургический районный суд прошение отклонил, сославшись на то, что назначенный штраф еще не выплачен.

Челябинск, Павел Зварзин

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