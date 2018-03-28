Экс-министр Челябинской области вместо 10 лет «строгача» получил условный срок

Суд огласил приговор экс-министру социальных отношений Челябинской области Олегу Бехтереву. Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, бывший высокопоставленный чиновник признан виновным в растрате бюджетных средств (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Напомним, исполняющего обязанности министра социальных отношений сотрудники ФСБ задержали в декабре 2014 года. Олегу Бехтереву инкриминировали коррупционные преступления в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник похитил из бюджета Челябинской области свыше 38 миллионов рублей, предназначенных для поддержки инвалидов.

В судебном заседании обвиняемый частично признал вину, подтвердив лишь факт совершенной им растраты. Прокурор запросил для экс-министра 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 100 миллионов 250 тысяч рублей.

Между тем, суд посчитал предъявленное экс-чиновнику обвинение в получении взятки в размере 5 миллионов рублей в виде откатов при заключении госконтрактов «излишне вмененными органами предварительного следствия».

Экс-главе минсоца назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Размер штрафа сократили более чем в 100 раз – осужденный обязан выплатить в доход государства 900 тысяч рублей.

Директор коммерческой фирмы, «сотрудничавшая» с министерством, признана виновной в пособничестве в растрате. Обвинения в даче взятки с нее также сняты. Суд приговорил коммерсантку к 5 годам условного заключения и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд.

Челябинск, Юлия Димова

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