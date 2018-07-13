Неуклюжий позитивчик: южноуральцев пытаются убедить, что у них нет проблем

Официальные сайты госструктур и учреждений официально «напоминают о хорошем».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние несколько недель удивительное преображение произошло с официальным сайтом главного управления МВД по Челябинской области.

Ранее новостная лента полицейского ведомства пестрела сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях, раскрытии (конечно же, чаще всего оперативном и «по горячим следам») краж, грабежей, мошенничеств и убийств. Эти пресс-релизы перемежались, разумеется, и официальной информацией о встречах главы МВД России и руководителя регионального главного управления, а также «позитивом» вроде шефской помощи интернатам, детским домам, разъяснительной работе полицейских в образовательных учреждениях, победах в различных спортивных состязаниях и героическом поведении сотрудников ведомства «во внерабочее время».

Однако теперь вы не найдете на официальном сайте ГУ МВД по Челябинской области на аварий, ни грабежей и убийств, ни даже интернет-мошенничеств, об опасности которых полиция раньше напоминала с иногда даже утомляющей регулярностью. На посетителя портала глядят совсем другие заголовки: «В отделе МВД по Агаповскому району состоялось очередное совещание Общественного совета», «Троицкие полицейские проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними», «В Златоусте состоялось торжественное мероприятие – приведение к Присяге молодых сотрудников», «Сотрудники полиции Ашинского района посетили детский сад №17 города Аши».

И вчера тоже было все хорошо

Никакой информации о преступлениях нет даже в релизах, посвященных совещаниям по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в первом полугодии 2018 году. Зато в одном из них мы узнаем, что «за 6 месяцев на территории Уйского района проведено 15 культурно-массовых, спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 40 тысяч жителей и гостей района».

Столь кардинальная смена наполняемости сайта удачно совпала с началом массовых протестов против пенсионной реформы. Не исключено, что, пока великовозрастные ведущие программы «Время» и прочие нынешние и прошлые «звезды» советского ТВ убеждают «непонятливых» сограждан в ходе различных ток-шоу, что получать пенсию «по старости» стыдно, доблестные стражи порядка пытаются настроить на позитив все тех же сограждан по-своему: исключив из информационной повестки всю «чернуху» и оставив истории о помощи полицейских старушкам, которым стало плохо на улице, и утренниках в подшефных детдомах.

«Позитивную» повестку пытаются поддержать и другие учреждения. Например, Челябинский филиал РАНХиГС распространил озадачивающий СМИ документ, озаглавленный «Экспертиза недели». Он содержит таблицу, включающую разделы «Победа недели» и «Поражение недели» с сопутствующим «Объяснением выбора».

Весьма странно выглядит раздел «Победа недели», включающий следующие формулировки: «РМК создаст производство медной электролитической фольги», «На Южном Урале появится российско-китайская зона высоких аграрных технологий» и «В Челябинске стартовала «Школа предпринимателя». Начнем с того, что первые две «победы» еще не случились: РМК может создать производство, а может и не создать (и кого они вообще победили? Кто-то другой собирался производить медную фольгу на единственном «медном» предприятии Южного Урала), зона высоких аграрных технологий может появиться, а может и не появиться. Помнится, при прежнем губернаторе на Южный Урал тоже «мог придти» итальянский инвестор, только где он?

Не очень убедительно и объяснение выбора новости про РМК: «Привлечение новых инвесторов повышает интерес к Челябинской области». Позвольте, да какой же РМК новый инвестор?!

Что касается «зоны высоких аграрных технологий», так челябинские чиновники уже не первый раз о ней заговаривают, только пока дальше заключения ни к чему не обязывающих рамочных соглашений дело не идет. Какая же это победа? И еще неизвестно, чем обернуться для южноуральской экологии эти «высокие» технологии – до сих пор о китайской агротехнике в России говорили исключительно отрицательно.

«Школа предпринимателя» – победа и того меньшая. И что с того, что это первый в этом году подобный проект, запущенный на «Территории бизнеса»? Челябинская мэрия проводит подобные «школы» уже не первый год, только результаты тренингов как-то не очень заметны. Зато заметен уход с рынка больше 10 тысяч частных предпринимателей после перехода к новой системе кассового обслуживания.

Еще большее недоумение вызывает раздел «Поражение недели». На первом месте здесь находится бегство младшего бизнес-партнера экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, пока еще действующего депутата Госдумы Вадима Белоусова из России. Сразу возникает вопрос: чье это поражение? Если г-на Белоусова, то челябинские эксперты РАНХиГС сильно опоздали: уголовное дело-то возбудили далеко не на этой неделе, да и о снятии депутатской неприкосновенности с «видного справедливоросса» не вчера просили. В свете уже прошедших и еще грядущих событий Вадим Белоусов, избавившийся от перспективы занять нары в одной из российских колоний, выглядит уж, скорее, победителем. Или, может, поражением депутата стало обличение его сотрудниками РАНХиГС в алчности и чрезмерном стремлении к роскоши? Серьёзно?

Далее следует: «Здание, где (губернатор Челябинской области Борис) Дубровский хотел разместить театральный музей, отдали под ресторан». Первое, что приходит в голову: главный проигравший здесь – глава Южного Урала: пообещал, федералам рассказал – и на тебе. На крайний случай, может таковым стать и мэр Челябинска Евгений Тефтелев, ежели Борис Александрович, вконец разобидевшись на Евгения Николаевича, прогонит-таки его из мэрии и из Челябинска. Но вместо объяснения, для кого это поражение и почему, составители «экспертизы» пускаются в беспомощные рассуждения. «Стоит отметить, что кафе и ресторанов в Челябинске достаточно много, а музеи можно пересчитать по пальцам. У города богатая история и есть большой смысл отразить ее в экспонатах, книгах и артефактах. Ведь музеи – это культурное наследие нашей нации, это страницы истории для будущих поколений», поучают они... Кого? Конкурсного управляющего МУП «ЧелябГЭТ», которому (МУПу, то есть) «вдруг» оказалось принадлежащим это здание? Кстати, а до этого у нас о принадлежности выявленного памятника исторического наследия городские власти были не в курсе?

Наконец, третье «поражение»: «Прокуратура подключилась к процессу закрытия челябинской свалки». Что же в этом «поражающего»? «Планировалось, что закрытие будет проходить в несколько этапов. Сегодня мусорные потоки социальных и государственных организаций уже направляются на альтернативный полигон. Но, к сожалению, выполнить все в намеченные сроки властям не удалось», – объясняют составители. Так и 1 сентября пока еще не наступило, возразим со своей стороны. Да и первый, что ли, раз мы сроки переносим? А тут еще к «процессу закрытия городской свалки подключилась прокуратура». Это разве плохо? Совместными-то усилиями закрыть, глядишь, наконец, получится.

Кстати, а как подключилась-то прокуратура? «Сотрудники надзорного ведомства документируют все въезжающие машины, и в случае выявления каких-либо нарушений привлекают владельцев отходов к административной ответственности, так как участились случаи нелегального ввоза мусора», – поясняют нам в РАНХиГС. Начнем с того, что участились или нет такие случаи, сказать сейчас невозможно: сколько таковых было раньше, до захода на свалку полиции и прокуратуры, знают, может, лишь работники самой свалки, да вряд ли расскажут.

Наконец, что плохого, если теперь представители прокуратуры проверяют документы и штрафуют нерадивых перевозчиков? Это ведь, как ни крути, торжество законности? Или у нас именно торжество законности – одно из главных «поражений»?

Нет никаких проблем и у губернатора Челябинской области.

И у регионального правительства – только праздники, достижения, награждения.

Впрочем, радует пока одно. Помнится, не так давно на фоне ширящихся экологических протестов сенатор от Челябинской области Ирина Гехт предложила штрафовать всех протестующих на сотни тысяч рублей, если они будут излагать информацию, противоречащую официальным данным государственных органов. Сейчас еще никого не штрафуют, ограничиваясь попытками создать оптимистично-позитивную информационную повестку. Правда, делают это, как всегда, очень уж неуклюже.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.18

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