Польша против Китая: еще одни иностранцы берутся вытащить южноуральское АПК из средневековья

Сельским хозяйством Челябинской области готовы заняться поляки: аграрной революции не обещают, но хотят попробовать вывести ряд сегментов на современный уровень.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского экономического союза, на прошлой неделе Челябинскую область с рабочим визитом посетили бизнесмены из Польши. В состав делегации вошли руководители и специалисты фабрики по производству кормов для животных «Lira», Селезского мясоперерабатывающего комбината и компании по выращиванию цветов «Jenflor».

Делегация посетила производственные площадки мясоперерабатывающего предприятия «Ромкор», питомника «План74», Садов России, Чурилово, цветочные рынки, торговые сети. Бизнесмены отметили существенную разницу в стоимости товаров: российский ценник на мясную продукцию и цветы превышает польский в 2-3 раза.

Поляки выразил готовность построить совместно с российским партнером на Южном Урале современные голландские теплицы по выращиванию горшечных и газонных цветов, туи. «Мы посетили цветочные рынки и торговые сети. Увидели, что все закупают цветы у польских и голландских производителей. Причем некоторые голландцы покупают цветы у компании «Jenflor» и перепродают в Россию. Кроме того, челябинские тепличные хозяйства по технологиям и оснащению сильно отстают от европейских. У нас по-прежнему используют ручной труд и землю вместо специального грунта, – отметил президент Уральского экономического союза, вице-председатель челябинского отделения «Опоры России» Олег Витковский. – В ближайшее время найдем партнеров и подберем площадку под строительство современных теплиц. Выращенные в нашем регионе цветы будут поставляться не только на рынки и в сети, но и украшать города».

Кроме того, достигнуты договоренности о поставках премиксов (престартеров) в свинокомплекс одного из мясоперерабатывающих предприятий: в тестовом режиме в течение месяца питание будут получать 1200 свиней под контролем польского специалиста. Он будет следить за процессом и отмечать динамику.

Кроме того, прорабатываются варианты создания селекционного центра первого порядка по разведению птицы. «В настоящее время челябинские производители закупают птенцов за границей или в российских инкубаторах 2-3 порядка. Появление в Челябинской области собственного современного инкубатора высокого уровня позволит внедрять новейшие технологии, которыми уже готовы поделиться польские коллеги», – говорят в Уральском экономическом союзе.

Одной из важных тем работы делегации стало обсуждение переработки отходов птицефабрик и животноводческих ферм. В последнее время отходы сбрасывают на поля в сухом виде, что помогло устранить неприятный запах. Однако вредные вещества продолжают накапливаться в почве, что может привести к ее полному выжиганию. «В настоящее время необходим такой инструмент, который бы не наносил ущерб бизнесу и в то же время позволял предприятиям соблюдать экологические нормы. Ведь сегодня заплатив штраф, агрокомплекс может обанкротиться. Технологии переработки отходов есть, их можно привезти из Европы, но нужна серьезная проработка на законодательном уровне», – заявил Олег Витковский.

Напомним, в середине июля сообщалось, что на Южном Урале появится российско-китайская зона высоких аграрных технологий, однако пока ни о каких конкретных шагах в этом направлении широкой общественности не сообщалось. Впрочем, еще неизвестно, чем обернуться для южноуральской экологии эти «высокие» технологии – до сих пор о китайской агротехнике в России говорили исключительно отрицательно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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