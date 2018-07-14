В детском парке Челябинска дикий поезд убил человека

В Челябинске на детском аттракционе погиб человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня днем в парке имени Гагарина. На аттракционе «Дикий поезд» произошли неполадки. Контролер вызвала механиков, но они еще не закончили работу, а вагонетки уже поехали. В результате 52-летнему механику отрезало ногу, а затем он упал с высоты.

Мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи, но спасти не смогли.

По версии сотрудников Следственного управления СКРФ по Челябинской области, трагедия произошла из-за того, что аттракцион не обесточили на время ремонта.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве . – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Горожане сообщают: когда произошла трагедия, никто не потрудился оцепить место происшествия, и все посетители, включая детей, могли наблюдать и изувеченного механика и его оставшуюся на аттракционе ногу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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